"Inte ångrat en dag att det var Nashville jag blev draftad av"

Foton: Bildbyrån, Icon Sportswire, Ronnie Rönnkvist

Så här långt har det blivit åtta säsonger för Mattias Ekholm i Nashville. Där har han växt fram som en av lagets viktigaste och mest rutinerade spelare. Även om har rötterna i Furudal i Dalarna, fostrades som hockeyspelare i Mora och har hus i Borlänge är staden Nashville som hans andra hem.



– Hockeyn betyder mer och mer där för varje år som går. Den ynnest jag märkt är att då jag kom till Nashville var det ett medium-intresse för hockeyn. Vi hade många matcher som var slutsålda, men det var medium-framgångar och, som sagt var, medium-intresse, berättar Mattias Ekholm som är hemma i Borlänge tillsammans med sin sambo Ida Björnstad och deras son William i väntan på vad som kommer hända med resterande del av NHL-säsongen.

– Under dom här åtta åren har Nashville verkligen förvandlats till en hockeytokig stad. Vi har fullsatt varje match och gått till slutspel fem säsonger i rad. Det känns verkligen som staden slutit upp bakom laget och tagit oss till sig. Det har varit en fruktansvärt rolig resa att fått vara med på.

Under dom här åtta åren har Nashville verkligen förvandlats till en hockeytokig stad.



Blir du, Filip Forsberg, Viktor Arvidsson och Calle Järnkrok idag igenkända då ni är ute på stan?

– Det har blivit mer och mer så i alla fall. Sedan ska jag inte säga att det på något sätt är jobbigt eller sker jätteofta, men det händer absolut. Det är också en av sakerna som har förändrats under åren.

2018 blev Mattias och Ida föräldrar för första gången. Efter det har dom båda också fått uppleva hur Nashville är som familjestad.

– Den är bra ändå. Livet har förändrats från det jag kom dit som ung och skulle ta en plats i laget. Under den perioden var det bara att försöka hyra en lägenhet som gällde. Efter att det gått några år skrev jag ett längre kontrakt och då köpte vi en lägenhet.

– När vi skaffade barn flyttade vi till hus. Idag bor vi jättebra i ett villaområde med väldigt bra grannar som har barn och så vidare. Vi har inte heller speciellt långt in till hallen. Nu går William bara en dag i veckan på en förskola och det fungerar bra.

– Nashville är en väldigt enkel stad att leva och bo i. Det fungerar även bra då det kommer till just skolor, sim eller gympaklasser. Vi försöker hålla igång William så mycket det går och det har fungerat bra hittills i alla fall, säger Nashville-backen samtidigt som sonen tycks ha en intern hockeymatch i samma rum som hans pappa talar i telefon.

Familjen Ekholm/Björnstad.

"INTE OVANLIGT ATT DU TRÄFFAR NÅGON MED COWBOYHATT"

Ida Björnstad känner många från hennes jobb på TV, men så mycket jobb blir det inte för henne i USA för tillfället.

– Om hon jobbar där? Både ja och nej. Hon kan jobba mot Sverige, men av rent skattetekniska skäl måste hon ha ”green-card” för att jobba med någonting i USA. Hon gör många saker ideellt. Podcasten hon har tillsammans med Kyle Turris fru (Julie) är ideell. Alla pengar podden drar in på den ger dom tillbaka.

– Hon försöker hitta på så mycket det bara går. Samtidigt är det lite utmanande då vi bor där vi bor. Bland annat skriver Ida lite barnböcker så hon har en del projekt för sig, vilket vi nog kommer se framöver då det är dags att sjösätta.

Har ni hunnit med att ta del av musiklivet i Nashville?

– Hur har vi tagit del av det… Det är framförallt på klassiska bargatan Broadway där det är musik hela dagarna. Är det någon som kommer och hälsar på kan det bli att vi åker dit och sätter oss och lyssnar någon eftermiddag.

– Annars tror jag inte att det spelar så stor roll vart du spelar hockey för under säsongen fokuserar du på det du ska göra. Har vi en ledig dag väljer jag nog hellre att gå till lekparken med William och Ida än att åka ner för att lyssna på musik. Även om Nashville är en jättemusikstad kanske inte vi tar vara på det till fullo.

Märks det när man går på Broadway att Nashville är countryns huvudstad?

– Ja, verkligen. Där är det jättefeeling för countryn. Liveband spelar där under nästan 24 timmar om dygnet. Det är inte helt ovanligt att du där träffar någon med cowboyhatt, boots och flanellskjortan på. Jag måste säga att det ändå är den ”viben” i stan.

TRIVS MED LEDARROLLEN

Mattias Ekholm åkte över att Nashville 2012. Då kom han över som en relativt oerfaren spelare som inte fick någon stor roll i laget inledningsvis, men under resans gång har givetvis hans betydelse för laget växt.

– Jag skulle tänka mig att min roll förändrats ganska mycket sedan jag började. Första säsongen började med att jag fick sitta på läktaren 20 matcher och spelade tio, tolv minuter som sjätte back resterande 62 matcherna.

– I slutet av den säsongen fick jag spela lite Ryan Ellis. Vi hittade något där som gjorde att vi säsongen efter nästan direkt blev andra backpar. Jag spelade tillsammans med honom under närmare tre säsonger. Då växte förtroendet och det blev också lättare för en annan att spela när jag fick spela dom där minuterna.

– Det svåraste i hockeyn, skulle jag säga, är att ta den där platsen. Som back är det svårt att göra någonting när man bara får spela 10, 12 minuter. Du sitter mest och väntar på att få göra ett byte. Däremot, när du kommit in i det och blivit trea, fyra och får spela 18, 19, 20 minuter per kväll blir det lite enklare samtidigt som du får lite mer utrymme för att göra misstag.

– Senaste tiden har jag tillhört dom äldre i laget även om vi har ett ganska o-ungt lag. Jag har fått en större roll när det kommer till ledarsidan och är också assisterande kapten i vissa matcher. Nu spelar jag minst 20 minuter per match och jag trivs med min roll i Nashville.

"FÖRSÖKTE ATT RANNSAKA MIG SJÄLV"

Nashville har inte varit ett topplag den här säsongen. Då ligan avbröts var det långt ifrån säkert att laget skulle ta sig till slutspel.

– Vi alla tyckte att vi skulle ha höga förväntningar på oss samtidigt som vi har haft en väldigt stor och stark grupp under flera år.

– Den här säsongen började vi starkt och det såg bra ut. Sedan hände det något som gjorde att vi kanske tog saker för givet och började fuska lite. När man hamnar i en negativ trend är det väldigt svårt att ta sig ur den.

– Jag tycker att vi visade styrka sista månaden innan säsongen lades ner då vi ”trendade” väldigt positivt. Fler och fler började hitta sin roll vilket gjorde att vi började klicka som lag och vinna matcher. Framförallt började vi hitta den här känslan man måste ha då man kommer in i slutet av säsongen och i ett slutspel.

– Det har varit en berg- och dalbane-säsong, absolut, men jag tycker, som sagt var, att vi mot slutet varit i en väldigt uppåtgående trend samtidigt som det var väldigt positivt i omklädningsrummet.

Det är nästan lite synd att det blev som det blev med ligan för vår del eftersom vi var uppåttrendande.

Hur jobbade du som en av lagets mest rutinerade spelare för att ni skulle komma ur den negativa trenden?

– Det här är något vi inte tidigare har behövt ta tag i så jättemycket. Vi har gått ganska stabilt varje säsong. Att nu göra tränarbyte, vända trenden, ny röst och hela den biten har varit absolut nytt både för mig och dom flesta i vårt lag.

– Jag har försökte att rannsaka mig själv, men också vara positiv och se till att göra mitt bästa där ute för att hjälpa laget. Jag tycker om att man som ledarstil ändå försöker hålla det positivt. Det är 82 matcher under en säsong och kommer du in i en negativ trend finns det nästan alltid tid kvar för att vända den.

Vad är det sagt för er Nashville vad som gäller för resten av den avbrutna säsongen?

– Just nu har jag ingen aning. Det kommer nog hända någonting den här månaden kring åt vilket håll det går. Vilket håll det sedan landar i kan inte jag eller någon annan svara på.

– Det är bara att följa med utvecklingen. Sedan är både amerikanska och kanadensiska gränserna stängda. Så kommer dom var ett tag framöver också.

– Just nu kan jag inte säga någonting för det skulle bara bli chansningar. Jag går här hemma och försöker hålla mig i så bra form som möjligt. Sedan får vi se helt enkelt.

Det kommer nog hända något den här månaden



KONTRAKTET GÅR UT 2022

Mattias, åtta säsonger i samma klubb och du har kontrakt fram till och med 2022, lockar det aldrig att få testa på något annat?

– Som du säger är jag inne på åttonde säsongen i organisationen. Jag har inte ångrat en dag att det var Nashville jag blev draftad av och att det är där jag spenderat dom här åtta åren.

– Staden och laget är grymma och jag trivs väldigt bra med hockeyn där. Sedan kommer det en kontraktsförhandling och saker vid sidan av isen som jag idag inte kan sia i vad det kommer landa i. Jag vet inte heller hur Nashville kommer se på mig som spelare.

– Nu har jag två säsonger kvar så vi får ta det andra sedan. Det kommer bli något nytt eftersom jag inte suttit i kontraktsförhandlingar på bra många år nu. Jag har i alla fall inget negativt att säga om Nashville.

– När jag nu har familj att ta hänsyn till får jag bolla lite med dom och det kommer in lite andra parametrar som vi får väga in, men det är några år kvar till dess.

Öppnar du en dörr för en comeback i IFK Ore framöver?

– (Skratt) Det kanske är lite långsökt, men allting är möjligt. Vi får se vad som händer framöver, avslutar Mattias Ekholm.