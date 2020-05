”Kan tvingas trejda bort en av våra målvakter”

Pittsburgh Penguins kommer att tvingas till flera tuffa beslut under lågsäsongen.

Främst på målvaktssidan då både succén Tristan Jarry och tvåfaldige Stanley Cup-mästaren Matt Murray sitter på utgående kontrakt.

En av Pittsburghs burväktare ledde de till Stanley Cup-triumf två säsonger i rad och ersatte självaste Marc-Andre Fleury på posten som förstekeeper.

Den andre har överraskat alla och varit en av NHL:s succémålvakter den här säsongen.

Både Matt Murray och Tristan Jarry har dock kontrakt med Penguins som löper ut efter årets säsong. Nu går klubbens general manager ut och medger att det kommer att bli svårt att behålla båda två – med tanke på lönetaket.

– Om vi ska behålla de båda så måste vi flytta runt på andra saker i laget. Det finns en del vi kan göra för att få det att fungera, annars kan vi tvingas trejda en av dem. Det är en del väldigt tuffa beslut som ska fattas framöver, säger GM Jim Rutherford till The Athletic.

”SPELAT BÄTTRE ÄN VI TRODDE”

25-årige Matt Murray har varit förstavalet för Pittsburgh de fyra senaste säsongerna men har haft svårt att upprepa succén från slutspelen 2016 och 2017. Den ett år yngre Jarry har spelat bättre mellan stolparna den här säsongen men enligt Rutherford hade Murray fortfarande varit förstavalet inför ett slutspel.

– Det där är egentligen en fråga för Mike Sullivan (coachen) men enligt mig skulle han ha varit vår kille. Han har erfarenheten från slutspelshockey och har haft framgångar under den tiden samtidigt som han började spela bättre under årets säsong. Jag kände att han var på väg att växla upp inför det stundande slutspelet, vilket han gjort förut. Vi var nöjda med hur han förbättrades, säger Jim Rutherford.

Tristan Jarry har dock tagit NHL med storm genom att husera i toppen av målvaktsligan under stora delar av säsongen, något som ledde till en uttagning till All Star-matchen i januari – vilket Murray inte lyckats med under sin tid i NHL. Jarry har tidigare även nämnts som en smygare till Vezina Trophy som ligans bäste burväktare.

Även Jim Rutherford erkänner att Jarry har överraskat den här säsongen.

– Han har varit vår bästa målvakter på de senaste försäsongerscamperna så vi visste att det var en bra målvakt. Sanningen är dock att han har spelat på en högre nivå än vad vi har kunnat förutse, säger han till The Athletic.