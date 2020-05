Stjärnparet hålls intakt

Många hävdar att Boston Bruins har NHL:s allra bästa målvaktspar att tillgå. Tuukka Rask var en av ligans allra bästa målvakter innan säsongen avbröts, och Jaroslav Halák brukar räknas som den främsta backup-målvakten.

Nu står det klart att stjärnduon kommer jobba ihop även nästa säsong. Den slovakiske målvakten har nämligen skrivit på ett nytt ettårskontrakt, värt 2,25 miljoner dollar, med Boston. 34-årige Halák kommer således göra en tredje säsong i Boston Bruins tröja.

Tidigare har den rutinerade målvakten stått för Montréal, St. Louis, Washington, Buffalo och New York Islanders i NHL och under en handfull säsonger har han varit förstemålvakt i ligan. Den här säsongen stod han 31 av ligaledarna Bostons 70 matcher. I dessa räddade han 91,9 procent av skotten (tolfte bäst i NHL) och släppte in 2,39 mål per match (sjätte bäst i NHL). Han står på 18 segrar under säsongen.

TV: "Mest troligt att Henke blir utköpt från kontraktet"