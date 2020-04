Nils Höglander skriver NHL-kontrakt

Förra sommaren valde Vancouver Canucks Nils Höglander i andra rundan av draften. Nu har klubben sajnat Rögle-forwarden till ett treårigt rookiekontrakt.

"Han kommer att satsa allt på att ta en plats i Vancouver", skriver agenten Daniel Ljung i ett sms.

Nils Höglander fick ett brett genombrott förra säsongen. Dels på grund av sitt spel i SHL med Rögle, där han tog stora kliv i sin utveckling. Dels på grund av sin insats på JVM, där han var en av nyckelspelarna för Juniorkronorna när de bärgade ett brons i Tjeckien.



Nu leder det till att 19-åringen skriver NHL-kontrakt med Vancouver Canucks.

I dag meddelade klubben att man sajnat forwarden från Bockträsk i Lappland till ett treårigt rookiekontrakt.

– Nils är en dynamisk spelare med mycket skicklighet och en stark arbetsmoral. Han är en kreativ spelfördelare med bra händer och förmågan att göra mål. Vi är väldigt nöjda över att sajna Nils i dag och ser fram emot hans fortsatta utveckling nästa säsong, säger general managern Jim Benning i ett pressmeddelande.

Höglanders agent Daniel Ljung skriver i ett sms till hockeysverige.se att hans klient "kommer att satsa allt på att ta en plats i Vancouver", men också att det oklara läget i världen just nu kan påverka situationen.

"Ingen kan säga hur det blir på grund av pandemin", konstaterar Ljung.

Nils Höglander svarade för nio mål och 16 poäng på 41 SHL-matcher med Rögle. I JVM blev det fem mål och elva poäng på sju matcher för Juniorkronorna.

Nils Hoglander, welcome to the #Canucks! The 19-year-old Swedish forward was signed a three-year contract today. 🇸🇪🙌https://t.co/biYLhnS7OB