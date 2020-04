Björklöven i pole position

Det blev som bekant ett minst sagt abrupt slut på hockeysäsongen 19/20 - inte minst för Björklöven och Modo. Nu gäller det att fästa blicken framåt för den klassiska duon och det verkar man än så länge klara betydligt bättre i Umeå än i Örnsköldsvik...

Ja, när coronan på allvar satte klorna i den svenska idrotten var Björklöven och Modo mitt uppe i en stekhet kvalduell där slutmålet förstås var SHL. Det gick verkligen att argumentera för att båda lagen var "på väg upp". Björklöven hade slagit ett koppel rekord i Hockeyallsvenskan medan Modo hade sin superkedja i storslag och definitivt såg redo ut efter några sämre säsonger.

Trots att det slutade som det slutade var säsongen ändå att betrakta som en framgång för Björklöven, ett Löven som i mångt och mycket hade byggts ihop av den så hyllade sportchefen Per Kenttä. Merparten av hans nyförvärv slog väl ut och Kenttä var hela tiden aktiv: nyförvärven tickade in även under säsongens gång. En rad rekord slog alltså under säsongen och trycket hemma i Umeå bara växte och växte. Nu har Löven blivit av med ett par av sina succéspelare, framförallt keepern Joe Cannata och backeleganten Brian Cooper. Även coach Fagervall har lämnat för SHL. Givetvis tuffa avbräck men knappast ändå någon större oro i leden - ett par nya Kenttä-fynd inför nästa säsong är ingen vågad gissning och flera nyckelspelare finns kvar på kontrakt. Nu har Björklöven verkligen fått upp SHL-vittringen och man lär inte ge sig innan uppdraget är slutfört. Att många vill få tillbaka klassiska Löven till finrummet blev tydligt under förra säsongen och visst känns man redo.

Då är statusen på Modo betydligt stökigare. Som sagt, man levde väldigt mycket på sin suveräna förstakedja med Patrik Karlqvist, Adam Tambellini och Jonathan Johnson, där den sistnämnde slog nytt poängrekord i Hockeyallsvenskan. Hela den kedjan försvann ju dock nästan direkt då säsongen var avslutad - och det har även exempelvis keepern Patrik Bartosak, supertalangen Mattias Norlinder och ytterligare ett koppel spelare gjort. Det kommer i stora drag bli en helt ny trupp till nästa säsong - och lägg därtill oredan kring coach Hellqvist som ju trots rådande kontrakt flirtat tydligt med Leksand. I skrivande stund är sista ordet inte sagt i den soppan men hela situationen spär onekligen på bilden av klassiska Modo som en klubb i rejäl gungning. Under förra säsongen anställdes Fredrik Glader som ny sportchef - nu är det verkligen upp till bevis för honom. Än så länge har han inte visat sig vara "någon Kenttä" i alla fall...

Fortfarande känns det ärligt talat som en hel evighet till nästa säsong men här och nu är prognosen i alla fall tydlig: det är fördel Björklöven i jakten på SHL, även om lag som Timrå, BIK Karlskoga, Västerås och ett nysatsande AIK förstås också vill vara med i diskussionen...