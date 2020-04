NBA-beskedet - som kan öppna för NHL

Det blir allt troligare att NHL kommer slutföra säsongen på ett eller annat sätt. De har långt gångna planer på att spela klart grundserien på fyra utvalda orter, en per division, i alla fall. Hur slutspelet sedan ska gå till är oklart.

NHL drömmer om att dra igång säsongen i juli, men kanske kan lagen få börja träna ihop på ett eller annat sätt betydligt tidigare än så. Enligt NBA-insidern Adrian Wojnarowski på ESPN kommer basketklubbarna från och med den första maj få utnyttja sina träningsfaciliteter igen. Det gäller dock inte på alla ställen, utan bara där städer och stater börjar lätta lite på sina tidigare så hårda restriktioner.

Med tanke på att många NHL-lag och NBA-lag både delar städer och arenor skulle det kunna öppna för att även NHL kommer få grönt ljus att ta ett liknande beslut i de städer och stater där det skulle tillåtas.

Främst är det tänkt att träningsfaciliteterna ska användas för individuell träning, eller i mindre grupper. Det är således långt till matchspel även om träningsmöjligheterna blir bättre.

I de städer och stater som inte kommer tillåta att de gemensamma gymmen och andra träningslokaler öppnas, kommer ligan hjälpa till med att jobba fram en annan lösning.

Det återstår att se om samma besked kommer kring NHL.

Sources: Teams will be allowed to make facilities open to players on a voluntary basis for individual work, but larger group workouts will still be prohibited. In NBA markets that aren't loosening restrictions, league plans to work w/ teams on other arrangements for players. https://t.co/yZSKsXedW1