Debuterade mot män som 14-åring – nu väntar NHL-draften

Redan som 14-åring började han leverera poäng i division 2. Nu ska Zion Nybeck till att fylla 18 år och har efter att ha vunnit poängligan i J20 SuperElit goda chanser till en framskjuten n placering i NHL-draften.

– Det skulle vara en dröm som gick i uppfyllelse, säger han till hockeysverige.se om möjligheten att bli draftad.

"Det var coolt och kom som en chock när tränaren sa till mig att jag skulle vara med där, men det var bara kul". Så säger är en av Sveriges alla spännande talanger inför sommarens NHL-draft, Zion Nybeck, om debuten i seniorhockeyn – 14 år gammal.

I serien Talang 2020 får ni här möta 172 centimeter långe Nybeck, i dag i HV71 där han under den gångna säsongen blev poängkung i J20 SuperElit. Den här säsongen gjorde den snart 18-årige forwarden sina första framträdanden i SHL, men att spela mot män är ingenting nytt. Redan 2016/17 klev han in i division 2 med moderklubben Alvesta SK.

– Det var lite tuffare i början att möta lite äldre killar, men sedan gick det bättre och bättre, berättar han för hockeysverige.se.

Skridskoåkningen och spelförståelsen är enligt Nybeck själv hans styrkor på isen och något han hade nytta av då han kom upp på seniornivå.

– Ja, absolut. Visst var det bra tempo i tvåan, tycker jag i alla fall, men det var inte så många som hade bra spelförståelse och sådant. Det var fler spelare som bara gick in och körde.

Som 15-åring gjorde du 15 mål och totalt 31 poäng på 25 matcher. Visserligen i division 2, men hur skulle du sammanfatta den säsongen?

– Det var en häftig säsong. Inte bara då med Alvesta utan även TV-pucken, landslaget och så vidare. Det var coolt, flöt på bra och jag fick ett stort förtroende av tränarna i A-laget.

Var det klart redan då att du skulle till HV71?

– Ja, det var någonstans i början eller mitten av säsongen det blev klart. Det var inte en värvning utan mitt eget val eftersom jag skulle gå i skola här uppe. Allt känns väldigt bra med det.

Zion Nybeck jublar i landslagsdressen.Foto: Bildbyrån



"DET BLIR EN DEL MATLÅDOR"

Som 15-årig division 2-spelare gjorde Zion Nybeck sina första landskamper med U16-landslaget. Inte alldeles vanligt för en spelare i en lägre serie, men Nybeck gjorde mer än bra ifrån sig. På tre matcher svarade han för två mål och totalt fem poäng.

– Jag missade de två första turneringarna i U16-landslaget. Först missade jag elitcampen eftersom jag var skadad. Sedan kom jag inte med i första turneringarna, men jag kom med då vi skulle spela fyrnationers i Umeå, vilket var häftigt.

– Det var då jag fick dra på mig landslagslagströjan för första gången och det var mer publik än vad jag var van vid från Alvesta.

Uppmärksammades det något hemma i Alvesta att du fick chansen i landslaget?

– Det blev rätt stort där eftersom Alvesta är en ganska lite by, men det var coolt.



Vad har varit de tuffaste bitarna socialt att flytta till Jönköping?

– Det var att lämna Alvesta, hur det i Jönköping skulle bli med den sociala biten, kompisar och så vidare. Att bo själv var också ett stort steg, men jag fick bra hjälp här i Jönköping med mat på Scandic och så vidare.

– Det blev inte att jag behövde göra så mycket själv så jag tycker att det varit ganska lugnt, men jag var mest rädd innan flytten för just den sociala biten och att bo själv.



Har dina föräldrar varit förbi med några matlådor under åren?

– Ja, det gör de fortfarande faktiskt. Det tar bara lite över en timme härifrån (Jönköping) till Alvesta så det är skönt när de är här. De kommer också upp och hälsar på nästan varje helg under säsongen.

– Det blir det att jag träffar dem ofta och då blir det faktiskt en del matlådor också.

HV-FAN SEDAN BARNSBEN

Givetvis var steget in i elithockeyn speciellt för Zion Nybeck även om han inledningsvis spelade juniorhockey i HV71.

– Division 2 är som helhet bättre än J18 Elit, men det var en helt annan satsning i HV71. Dessutom nästan dubbelt så mycket träning. Det och orken var den största skillnaden i början. Jag tyckte att jag vande mig ganska snabbt, kom in i allt och fick rutinerna.



Redan som Alvesta-bo var Zion Nybeck HV71-fan.

– Det har varit HV71 hela livet. Brorsan (Chris Nybeck) lirade i HV71 så det är väl lite tack vare det också. Annars var mina idoler i HV71 då jag växte upp (Johan) Davidsson, (David) Petrasek… Gubbarna som hänger i taket.

17-åringen gjorde en poängmässigt mycket fin säsong i J20 Super Elit. På 42 matcher svarade han för 27 mål och totalt 66 poäng. Bäst av alla i juniorserien.

– Det har varit en riktigt rolig säsong. Det gick lite tyngre för mig början… Tyngre och tyngre, men det var efter jul jag toppade och producerade mest. Jag tycker ändå det kändes bra hela säsongen samtidigt som vi hade ett bra lag också.

– Sammanhållningen i laget var riktigt bra. Vi hade ett väldigt skönt lag där många yngre också var med. Det var också de jag hängde med mest utanför ishallen.

– Ett riktigt ”gött” lag där man kunde snacka med alla och alla hängde med alla, så det var riktigt kul.

Zion Nybeck jublar efter sitt första SHL-mål.Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



"ATT GÖRA MÅL VAR RIKTIGT MÄKTIGT"

Under säsongen kom också chansen att få debutera i HV71:s A-lag i en match i Linköping.

– I själva debuten fick jag inte spela överdrivet mycket, men det var riktigt mäktigt och något jag aldrig kommer att glömma.

– Jag hade kört morgonträning på ”HG” med J18. Sedan kom Jonas (Holmström), assisterande tränaren, och sa att jag skulle vara med dem på kvällen. Först blev jag lite chockad, men det var riktigt kul.



Bästa minnet från SHL-spel den gångna säsongen?

– Hemmamatchen mot Oskarshamn där jag gjorde mitt första mål. Samtidigt var det första matchen jag fick spela i en femma. Det var skönt att få den starten när jag fick chansen. Att göra mål då var riktigt mäktig.

– Det kändes väldigt bra sista fyra matcherna jag fick spel, vilket också är det jag tar med mig till nästa säsong.

– Pucken? Den är faktiskt här hemma på en hylla, säger Zion Nybeck med ett lätt skratt.

I sommar finns möjligheten att Zion Nybeck kan draftas för en NHL-klubb, men vilken klubb som eventuellt plockar upp honom ser han inte som det viktigaste.

– Jag har inte tänkt på draften så jättemycket. Klart att jag ser emot det och det skulle vara en dröm som gick i uppfyllelse.

– Sedan har jag inte tänkt så mycket på var det kan bli att jag går. Det spelar inte heller så stor roll i vilken runda jag går. Det är först och främst att tillhöra ett lag. Det är därefter jag kan se hur jag kan utvecklas och ta nästa steg.



Hur ser din vision och målbild ut inför nästa säsong?

– Att ta en plats i A-laget. Jag kanske inte blir den som producerar mycket, men att få en bra roll där och känna mig trygg i den. Sedan bara utvecklas därifrån och ta för mig mer och mer för varje match.



Finns spel i Junior-VM med i tankarna?

– Ja, absolut. Det är något jag alltid kollat på under jul och nyår. Junior-VM är något jag drömt om sedan barnsben så det är något jag verkligen strävar efter att få vara med om.



TV: Uffe Bodin möter Zion Nybeck