Hockeyparet väntar tillökning - ny paus för landslagskeepern

Minatsu Murase tar en till paus från ishockeyn. Anledningen? Hon och pojkvännen Robin Kovacs ska bli föräldrar igen. I en intervju med hockeysverige.se berättar Kovacs om det - och den känsliga flytten från Luleå.

– Jag är nyfiken av mig och vill testa nya möjligheter och mål i livet. Örebro har något bra på gång och det var något jag kände att jag ville vara med och satsa på, säger han.

Efter en tid med en del rykten lämnade Robin Kovács Luleå i januari. Ny klubb blev Örebro. Det innebar också att hans sambo, landslagsmålvakten Minatsu Murase, lämnade regerande svenska mästarna och blev klubblös. Nu visar det sig att hon inte kommer spela någon hockey innan jul kommande säsong heller.

- Jag ville testa på något nytt i en ny förening eftersom jag ändå hade varit i Luleå under nästan tre säsonger. Minatsu visste hur det såg ut och vad jag ville. Som det alltid varit så stöttar vi varandra i den andres hockey och besluten vi tagit. Hon fanns där och stöttade mig, vilket var skönt, berättar Robin Kovács samtidigt som skratt från parets son hörs i bakgrunden.

- Vi ska ha ett till barn så det blir lite uppehåll för Minatsu nästa säsong. Sedan får vi se vad som händer efter nyår. Det är beräknat att barnet ska komma i september, säger Örebroforwarden med både glädje och stolthet i rösten.



Totalt blev två och en halv säsong för Robin Kovács i Luleå innan han flyttade söderut igen. En tid han ser tillbaka på som mycket utvecklande för sin hockey.

- Jag kom hem från USA och ville då komma till ett lag där jag kunde utvecklas, komma tillbaka till mitt spel och bli en ännu bättre hockeyspelare.

- En annan anledning till att jag valde Luleå var att komma ifrån Stockholm lite och fokusera på hockeyn i några år. Det gjorde jag också där uppe. År efter år utvecklades jag till att bli en mer komplett hockeyspelare och jag tycker verkligen att jag tog kliv i mitt spel.

UTVECKLADE SITT SPEL

Efter sin tid i Luleå ser också Kovács sig som en mer komplett spelare.

- Ja, så tycker jag absolut, verkligen. Jag ser mig fortfarande som en offensiv kraft, men förut sågs jag att enbart vara en sådan.

- När jag kom upp till Luleå, vårt spel gick ganska mycket ut på att ha en bra och stark defensiv. Då var jag tvungen att ta tag i den biten. Som jag sa så tycket jag att säsong efter säsong utvecklade den biten och blev bättre i defensiven.

Robin Kovacs blev säsongens stora snackis.Bildbyrån



Du blev pappa för första gången under din tid i Luleå, hur påverkade det här dig som hockeyspelare och person.

- Ganska mycket. Det blev mer tid hemma istället för att vara ute och flänga eller göra en massa andra grejer. Det är nu ett till liv att ta hand om. Han ska mat, sova och andra saker som jag nu prioriterar.



Blev det ett positiv avbrott från hockeyn att komma hem till Caspian med allt vad det innebär?

- Absolut. Minatsu och jag levde på distans ganska långt ifrån varandra under en lång tid. Vi åkte mycket fram och tillbaka för att träffas både då jag var i USA och första åren i Luleå. Så det var skönt att komma hem till något där någon är hemma.



Under senaste säsongen gick det ett rykte om att Robin Kovacs och tränaren Thomas Berglund hade en konflikt. Det förnekade succétränaren i en tidigare intervju med hockeysverige.se. Då sa han:

– Vi hade ingen dålig relation om du frågar mig. Jag tror inte Robin heller tycker det. Vi hade en vanlig relation där vi pratade om situationer som var både bra och dåliga. Sedan hade vi inte samma uppfattning hela tiden, men det har man inte alltid med alla spelare. Jag tycker det är bra att han visade att han ibland tyckte si eller så. Sedan får man gemensamt komma fram till något.

– Vi hade en bra och sund relation där vi stötte och blötte för att komma fram till bra lösningar tillsammans.

"HAN GILLADE NOG ATT JAG SA IFRÅN"

Även Robin Kovacs förnekar att det skulle funnits en konflikt mellan de båda, men bekräftar också att dom inte alltid tyckte lika.

- Vi hade en bra dialog samtidigt som vi var öppna och ärliga mot varandra. Det var stunder då vi inte höll med varandra. Så är det med allt och alla. Alla kan inte ha samma åsikt och synpunkter.

- Det här tyckte jag bara var positivt och vi lyfte kanske varandra. Han gillade nog att jag kunde säga ifrån någon gång, men det var inget speciellt utan på samma sätt som det var med alla.



Påverkade den här ryktesspridningen och att snacket om Örebro började cirkulera i media och bland fans dig som person och hockeyspelare?

- Jag har alltid varit en spelare som blivit bättre då det varit en massa snack och skriverier. Någonstans innerst inne blev det ändå en energitjuv när det var mycket snack runtomkring mig. Till slut blir det för mycket. Det gick ett tag, men sedan kändes det som att det blev mer fokus på ett rykte än att se i nutid.

- Till en början tycker jag inte att det påverkade mig. Jag spelade bra och första tiden vart jag bättre, men mot slutet kan jag tycka att mitt spel blev lidande, men ändå inte allt för mycket.

Bildbyrån



I mitten av januari lämnade alltså Robin Kovacs Luleå för spel i Örebro då han erbjudits ett kontrakt i klubben gällande fram till och med säsongen 2022/23.

- Örebro tog kontakt med mig ganska tidigt och lade då fram en treårsplan som jag tycker lät riktigt bra. Jag är nyfiken av mig och vill testa nya möjligheter och mål i livet. Örebro har något bra på gång och det var något jag kände att jag ville vara med och satsa på.

- Sedan är det mycket närmare hem till Stockholm för familjen så det var flera saker som vägde in.



Niklas Eriksson, Christer Olsson och Jörgen Jönsson står för ett annat sorts ledarskap än Thomas Berglund, hur har du upplevt det så här långt?

- Jag tycker att det varit positivt. Som du säger är det en stor skillnad mellan ”Bulan” och dom här tre. Det blev en utmaning, men jag tycker att det nu är mycket mer dialog och öppet än vad det var i Luleå.

- Tränarna frågar mycket mer om vad spelarna tycker och känner för att lyckas eller göra en bra match.

JAGAR TRE KRONOR-SPEL



Hur var det att som nykomling kliva in i ett nytt omklädningsrum mitt under en säsong?

- Det är speciellt. Gruppen i Örebro hade gjort det fantastiskt bra under hela säsongen. Det var ett lag som inte många räknat med, men ändå låg med i toppen av tabellen fram till och med februari.

- För mig handlade det mest om att komma in bra i gruppen eftersom dom gjort något bra samtidigt som jag inte ville komma in och förstöra någonting. Jag försökte ”go with the flow”. Det har absolut fungerat jättebra.

Robin Kovács trivs även socialt väldigt bra i sin nya hemstad.

- Örebro är ändå en ganska stor stad. Det finns allt samtidigt som det är mycket folk och aktiviteter ute på stan. Sedan är det skönt att vi har nära hem till Stockholm om det skulle vara någonting, vilket jag tycker är skönt.



Vilka målbilder har du inför kommande säsong?

- Att ta ytterligare ett kliv i min karriär. Jag vill vara en ledande spelare här i Örebro och hjälpa laget till vinster. Sedan har jag personliga mål, till exempel att försöka slå mig in i landslaget och vara med och nosa där redan den här säsongen.