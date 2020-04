Här är NHL:s nya plan

Tidigare har det snackats om att spela i North Dakota, men det förslaget sköt Gary Bettman själv ned igår. Nu är hans och ligans plan att kunna genomföra säsongsavslutningen i några få utvalda NHL-arenor, på ställen där Covid-19-utbrottet inte varit speciellt allvarligt och där restriktionerna tillåter spel.

Enligt ESPN:s Emily Kaplan är Raleigh, där Carolina spelar sina matcher, aktuell för att få ta hand om samtliga avslutande matcher i Metro-divisionen. Minnesota skulle få arrangera Central Divisions matcher och Edmonton Pacific Divisions.

Gary Bettman vill dock inte bekräfta att det är spel i fyra städer, en per division, som är tanken.

– Det blir kanske två städer, det är ingenting vi kan förutspå just nu. Det måste inte nödvändigtvis delas upp per division. Men de ställen vi spelar på behöver vara ställen där vi klarar oss både vad gäller träningsmöjligheter och arenan. Tar du in sju eller åtta lag till ett speciellt ställe och spelar många matcher utan att resa, då behöver det finnas is att träna på, säger han till Sportsnet.

BETTMANS ÖNSKESCENARIO

Den tidigare planen att spela inför tomma läktare i utvalda arenor, som inte huserar NHL-lag, är som sagt ratad. Anledningen är, enligt Bettman, att även om man inte släpper in åskådare på matcherna, så behövs befintlig utrustning för tv-sändningar på plats utöver de faktorer som nämndes ovan.

Det kan bli spel på fyra orter, som i så fall får arrangera tre matcher per dag, under säsongsavslutningen.

– Inget beslut är fattat, och vi lever inte i en perfekt värld längre. Vi kommer behöva göra justeringar. Från vår sida vore det ideala att spela klart grundserien, även om det är på en central ort, och sen gå in i slutspelet på samma sätt som vi normalt spelar dem.

Slutspelet skulle egentligen ha börjat för ungefär två veckor sedan. Men det återstår ett tiotal grundserieomgångar innan det 82 matcher långa seriespelet är avklarat. Florida Panthers president Matt Caldwell sade igår att ligans förhoppning är att återuppta säsongen i juli om det här förslaget går igenom.