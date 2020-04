Förre HV71-succén aktuell för NHL-flytt

Mikko Lehtonen var med och bärgade HV71:s SM-guld 2017 och var en viktig pusselbit i Jönköpingslagets lagbygge under säsongen 2018/19.

Lehtonen lämnade HV71 för spel i den finska KHL-klubben Jokerit under våren 2019 och var under den gångna säsongen en av ligans absolut bästa backar. 26-åringen blev historisk under vintern då han under tre månader i rad utsågs till månadens back i ligan, något som någon annan spelare aldrig lyckats med tidigare.

"HADE EN FANTASTISK SÄSONG"

Under den nyss avslutade säsongen noterades Lehtonen för 49 poäng (17+32) på 60 matcher. Nu har finländarens succé fångat ögonen på NHL-klubbarna, bekräftar Jokerits general manager Jari Kurri.

– Mikko Lehtonen hade en fantastisk säsong och har naturligtvis väckt intresse runt sig i NHL, säger Kurri till klubbens hemsida.

– Det är möjligt att han kommer att fortsätta karriären i Nordamerika. Situationen kommer sannolikt att klarna i maj.



I januari bekräftade Lehtonens agent Mika Rautakallio för Yle att NHL-intresse fanns för backen.

– Vi har kontaktats av ett antal lag. Men när det gäller Nordamerika och nya diskussioner sker de efter att Jokerits säsong och ett eventuellt VM är spelat. Det har jag också sagt till klubbarna, sade Rautakallio till Yle då.