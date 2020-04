"Såklart jämförs jag med pappa"

Han är son till en OS-hjälte och tidigare NHL-spelare. Eric Juhlin bygger nu sin egen karriär och lämnar moderklubben Västerås för spel i Växjös juniorverksamhet.

– Jag gör min egen karriär och skapar mitt eget namn, säger 18-åringen till hockeysverige.se i artikelserien Talang 2020.

Artikelserien ”Talang 2020” rullar vidare. Här möter vi forwarden Eric Juhlin, med Västerås som moderklubb. Säsongen 2018/19 debuterade han i Hockeyallsvenskan. Den här säsongen har 18-åringen, som faktiskt är född i Bern, spelat tolv matcher i Hockeyallsvenskan. Nästa säsong ska han emellertid representera Växjö Lakers.

Känns namnet Juhlin och kopplingen till Västerås igen? Jo, visst är Eric son till tidigare NHL-spelaren Patrik Juhlin, som vann OS-guld med Tre Kronor i Lillehammer 1994.

– Jag började spela hockey först då vi hade flyttat tillbaka hem till Sverige och Västerås. Jag spelade aldrig någon hockey i Bern, men jag åkte ju skridskor redan då vi bodde där, berättar Eric Juhlin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var rätt självklart att jag skulle välja att spela hockey eftersom jag var med pappa i omklädningsrummet mest hela tiden och såg på alla matcher som han spelade.

MINNS PAPPANS AVTACKNING

Patrik Juhlin spelade själv fram till 2009 så Eric hann med att se honom spela en hel del både i Schweiz och i Västerås.

– Jag minns inte så jättemycket av det, men jag minns ändå några matcher han spelade i kvalserien mot slutet. Jag kommer också ihåg att vi satt uppe i Sälen, när vi var där uppe och åkte skidor, och såg någon match på TV då han spelade så lite minnen har jag ändå från den tiden, säger Eric Juhlin med ett leende.

– Pappa har betytt väldigt mycket för mig som hockeyspelare. Han har kommit med mycket tips och vi har alltid kunnat prata öppet med varandra, även då det gäller hockeyn. Han var min coach upp till det att jag var 16 år. Farsan var också en bra coach.

– Vi försökte hålla på att när vi var i hallen var han min coach och hemma var han min pappa. Det var lite svårt ibland, men det har fungerat bra även om det såklart blivit en del hockeysnack hemma.

Patrik Juhlin.Foto: Ronnie Rönnkvist



Ett starkt minne Eric Juhlin fortfarande bär med sig är då hans pappa avtackades efter sin sista match i Västerås.

– När pappa spelade… Jag var mer för att spela landhockey med de andra ungarna i korridorerna (skratt). Vi hade en innebandyboll istället.

– Däremot kommer jag väl ihåg avslutningen, hans sista match i ABB, och den där lilla hyllningsceremonin.

"HAR NOG ALDRIG KOLLAT EN BANDYMATCH"

I dag har däremot Eric Juhlin inte många minnen kvar från sin första organiserade hockeymatch, men ser tillbaka på pojklagsåren med mycket glädje.

– Första matchen, kommer jag ens ihåg den, skrattar Eric Juhlin. Vi körde ute på Råby IP när jag var liten. Då var det till och med galler och inte plexiglas runt rinken.

– Sedan spelade jag även fotboll då jag var yngre, men det var hockeyn jag tyckte var roligast. Jag tycker hockey är otroligt roligt och det är kul varje gång att gå ut på isen. Sedan är det såklart annorlunda från match till match, träning till träning, men det gäller att komma ihåg varför jag spelar, att hockey är det roligaste som finns.



Hur är hockeyintresset i Västerås, är det mer att man snackar bandy eller hur går snacket?

– Det är bra fans här och mycket folk på våra matcher. Jag tror inte det är mycket bandy och jag har nog aldrig kollat på en bandymatch här i Västerås. Jag skulle säga att det är hockeyn som är störst här i stan och visst finns det en hockeykultur här.

Pappa Patrik är en ikon i Västerås, något som Eric ser främst som något positivt.

– Det har alltid varit så – jag skulle ljuga om jag säger något annat – att jag såklart jämförts med farsan. Men jag gör min egen karriär och skapar mitt eget namn.

– Det är inte folk i min egen ålder som reagerar på namnet Juhlin. Det är de äldre som jag träffar som kan undra om jag är Patriks son. Det är inget jag lidit av som hockeyspelare. Tvärtom. Han har kunnat hjälpa mig hur mycket som helst eftersom han vet vad som krävs.

HAR SPELAT I YNGRE LANDSLAGEN

Under säsongen 2016/17 fick Eric Juhlin dra på sig landslagströja för första gången.

– Det var riktigt mäktigt och det har alltid varit min dröm att få representera Sverige. Just första resan med landslaget var lite spännande faktiskt.

– Jag åkte tillsammans med Albin Olofsson. Vi hade spelat tillsammans sedan vi båda började med hockey så det var även mäktigt att få dela den upplevelsen med honom. Nu har han varit utlånad till Köping i division 1, men vi har fortfarande mycket kontakt.

– Turneringen spelades i Finland och jag tror att jag gjorde en kasse på den resan. Målet? Jag fick en ”flipp”. Sedan var det bara att ta mig förbi backen och gröta in framför mål (skratt). Däremot kom jag inte riktigt ihåg var pucken gick in.

Hur ser du idag tillbaka på debuten i Västerås A-lag?

– Den gjorde jag förra säsongen mot Karlskoga hemma. Då kan jag säga att jag var nervös. Nu fick jag inte så många byten, men det var riktigt mäktigt. När vi möter Karlskoga är det dessutom alltid mycket folk.



Publiken i ABB Arena är kända för att höras ganska väl, hur kände du dig när det var dags att åka in på isen innan matchen?

– Det var en mäktig känsla.

"HAFT BÄTTRE FOKUS"

Det blev tolv matcher i Hockeyallsvenskan för Eric Juhlin senaste säsongen. Med J20-laget svarade han för imponerande 17 mål och totalt 31 poäng på 36 matcher.

– Det har varit en bra säsong för mig. Sedan har det varit rätt tufft. Personligen har jag den här säsongen haft ett bättre fokus, fokusera på att alltid göra mitt bästa.

Vad är ditt bästa hockeyminne från säsongen?

– Jag spelat väldigt mycket tillsammans med Hugo Bergström och Albin Svensson. Det har varit bra många matcher där vi haft väldigt kul tillsammans ute på isen. Vi är bra kompisar både på och utanför isen.



Nu blir det ingen fortsättning i moderklubben för Eric Juhlin. Inför kommande säsong flyttar han till Småland för att representera Växjös J20-lag.