Modo värvar - från SHL

Han har gått upp i SHL med både Timrå och Oskarshamn. Kanske kan Modo bli det tredje laget han tar klivet upp med? Jesper Dahlroth är hur som helst klar för klubben på ett tvåårskontrakt.

Den defensive backen presenterades i "Modo Channel" under dagen - och sportchefen Fredrik Glader berättade att han bestämde sig för att plocka in 28-åringen efter att ha scoutat honom i en match mot Luleå under säsongen.

– En stabil tvåvägsback som är rutinerad och fortsätter att utvecklas, säger sportchefen också.

Dahlroth gjorde sex poäng i SHL för Oskarshamn den gångna säsongen. Hans poängbästa säsong var året innan, då han gjorde 20 poäng i HockeyAllsvenskan och hade en viktig roll för skrällgänget från Småland.

– Jag har varit runt och samlat på mig erfarenhet i flera klubbar där jag har bra erfarenheter från spel i HockeyAllsvenskan. Det senaste året jag var i HockeyAllsvenskan med Oskarshamn var lyckosamt poängmässigt och det var en roligt säsong när jag följde med i anfall och spelade mer offensivt, säger han.