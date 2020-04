"Jag är sugen på att testa något nytt i en bättre liga"

Det fanns de som trodde att Tor Immo var ett "one hit-wonder". Men efter den här säsongen i BIK Karlskoga är det ingen som längre tvivlar på Köpingssonen. Nu jagar han ett kontrakt i en bättre liga än HockeyAllsvenskan.

För två år sedan fick han ett jätte-genombrott i Troja/Ljungby och levererade 27 mål. Inför förra säsongen värvades han till Leksand, en klubb han spelade för ett år som junior, men där gick det inte alls. Därför lämnade han redan innan säsongen var över och flyttade till Karlskoga. Där blev det, som det så ofta blir för spelare som inte lyckats på ett annat ställe, ett rejält lyft.

Tor Immo är en av många i raden av spelare som tagit stora kliv i den värmländska klubben. Med 26 mål slutade han åtta i skytteligan, och de 53 poäng han gjorde på 51 matcher räckte till en sjundeplats i poängligan.

Snacka om succé.

– Det finns många anledningar till varför det blivit så att så många lyckas där, men framför allt beror det på att det alltid är kul att gå till hallen. Drivkraften till att alltid ta sig dit är för att det är så roligt. På andra ställen man varit på har det inte varit lika kul att gå dit en måndag efter en torsk, men i Karlskoga ser man fram emot det varje dag. Och har du kul på jobbet är det lättare att prestera.

Ska du hitta den typen av spelare får du leta länge



– Det finns ju en kärngrupp där med "Daggen" (Mikael Eriksson), Victor Berglind, Gustaf Thorell och tar man in bra karaktärer runt dem, som först rättar sig in i ledet och sen kan kliva fram, då driver man en utveckling. Alla rycks med i det du gör - och det är det som gjort att de kunnat nå de resultat de gjort. År ut och år in når de bra resultat och utvecklar många spelare. Jag vill ge en stor eloge till alla runt om också. Det är en familjär och fin liten förening, från kansliet och nedåt.

Det här med kärngruppen du pratar om, märker du någon skillnad på stämningen i BIK jämfört med andra klubbar du varit i?

– Ja, det gör jag. Det är nog ganska unikt. I dagens hockeyvärld när det värvas hit och dit är det inte så vanligt med de här trotjänarna. Man har varit i klubbar där det funnits några som verkligen brunnit för klubben, men vissa har inget riktigt driv att utveckla föreningen utan är nöjda med att spela där resten av sin karriär och är nöjd med det. Så är det inte här. Även fast några trotjänare börjar komma upp i åren brinner de för att utveckla klubben och vill också släppa fram de yngre spelarna. De blir inte tjuriga för att de själva kanske inte får samma roll utan tycker det är lika kul när det går bra för andra också.

– Ska du hitta den typen av spelare, som aldrig gnäller, får du leta länge. Men här har de haft den typen av spelare i säkert 30 år. De som är här nu har i sin tur fostrats av Kristofer Näslund, Tobias Thermell och de andra. Det är inte bara en generation som gjort så här, utan det är flera som varit drivande för klubben och valt att stanna kvar. Det har nog gjort mycket.

En vanlig syn den här säsongen.

Nu lämnar succétränaren Staffan Lundh, och redan under säsongen försvann sportchefen Thomas Fröberg till Oskarshamn. Men Immo är inte orolig för Karlskogas framtid.

– Nej, kärnan som finns kvar är fortfarande så stark. Staffan var en bra tränare och Thomas en jättebra sportchef - men det har lämnat tränare förut och det har gått bra ändå. Jag tror det kommer gå galant. De har ju en ny huvudtränare också (Karl Helmersson) som är spännande-

– Men kolla på kaptenerna de har. Alla går efter kaptenerna, så får tränaren med sig dem får de också med sig laget. Och det är inte speciellt svårt i en klubb som Karlskoga. Det är en så pass stark grupp som driver laget. Det finns inga grupperingar, inga som är speciellt missnöjda. Så jag tror att mycket av jobbet görs av gruppen själva, även om en tränare också kan bidra. Men det är nog ganska tacksamt att komma dit som coach.

Vad som händer med Tor Immo är oklart - men han öppnar för att stanna kvar i BIK Karlskoga.

– Jag trivs jättebra. Tjejen har ett bra jobb och trivs jättebra också. Så det är onödigt att byta bara för bytandes skull, om jag inte hittar något bättre. Samtidigt kan jag inte stå och hålla BIK på linan och säga att jag kanske spelar - men kanske inte. Finns det plats för mig när det blir skarpt läge så får det bli så - men jag förstår ju också att de vill fylla sitt lag så snabbt som möjligt. Det är en risk jag får ta.

Jag känner mig redo att spela i en bättre liga, sen får vi se om det blir SHL



Känner du dig redo för SHL?

– Jag känner mig redo att spela i en bättre liga, sen får vi se om det blir SHL eller något annat. Det viktiga är att jag får en bra roll och ett stort förtroende. Sen är det inte omöjligt att det blir allsvenskan också - och då förhoppningsvis i BIK.

– Men jag är sugen på att testa på något nytt i en bättre liga. Det känns som att jag bevisade i år att det som hände i Troja inte var en engångsföreteelse och att jag kan prestera en hel säsong. Jag hade ingen bra höst, liksom, utan hade en jämn fördelning över hela säsongen. Så jag känner att det är dags för det, jag är redo. Sen får man se hur det blir med tanke på Corona-situationen. Marknaden är rätt tömd just nu.

Är du orolig för att det kan vara svårt att hitta en klubb med tanke på läget?

– Jag är inte så orolig faktiskt. Det är fortfarande många som sitter utan kontrakt, så än är det ingen panik. Vi har inte sett att lagen börjar fyllas än, utan det finns fortfarande väldigt många tomma platser som ska fyllas i många lag. Jag kanske är mer orolig om vi går en månad fram i tiden och ser att många lag börjar bli fyllda och jag inte hör något eller får något. Nu finns det klubbar som är intresserad - men de vet ju inte hur det kommer se ut nästa säsong med tanke på Corona. De får inte värva så mycket utan det är mer eller mindre tvärstopp.

– Framför allt är det så ute i Europa, där många klubbar har en president som i princip kan säga vad den vill. Är det nej så är det nej, liksom. Då kan inte styrelsen komma med något annat beslut. Är pengapåsen slut finns det inte så mycket för sportchefen att göra. Då är det bara att avvakta.

Många har tagit klivet från allsvenskan till Finland de senaste åren. Är det ett alternativ för dig också?

– Absolut! Jag är inte så insnöad på vilken liga jag vill spela i, utan det handlar som sagt om att få komma till en bättre liga, få förtroende, och få en chans att utvecklas. SHL är en jävligt bra liga, och att gå från allsvenskan och få samma roll där... Kollar du på vilka spelare du kommer slåss med om speltiden så finns risken att du inte får chansen i första läget. Då ska du verkligen komma till en klubb som tror på en, och det är ganska svårt. Det kanske kan bli lite lättare i år eftersom många lär få jobba med mindre budgetar, men det är fortfarande inte så många platser att slås om i toppkedjorna eller i powerplay.

En bra läxa att lära mig - vet vad jag ska titta efter nu



Förutom den familjära stämningen i klubben lyfter Tor Immo fram just den stora roll han fick, som nyckeln till succén i BIK Karlskoga.

– Det handlar mycket om självförtroende och förtroende. Jag visste vad jag kunde och nu fick jag chansen att visa det också. Jag fick tid på mig att växa in i det och fick vara offensiv, kreativ och spela med bra spelare under en längre tid. Får du spela med samma kedjepolare, får du spela mycket i powerplay, då blir det att man utvecklas och får självförtroende. Det känns som att jag är en toppspelare nu, som kan leverera hela tiden.

Tor Immo öste in mål.

Annat var det som sagt i Leksand. Immo värvades som en tänkt poängkung men gjorde bara elva poäng på 38 matcher innan han flyttade till Värmland.

– Det som hände i Leksand... där fick jag inte samma förtroende och samma roll. Men det var ju inte bara deras fel, utan mitt också. Jag var inte så bra. Det blev ingen bra mix och inte den bästa lösningen för mig som hockeyspelare. Jag känner ingen bitterhet över det, och inget agg mot Leksand heller. De har gjort mycket för mig som junior men det funkade inte nu. Samtidigt blev det en bra läxa att lära sig för mig också. Nu vet jag lite mer vad jag ska titta efter, gå efter och lyssna på. Det gäller att försöka dra lärdomar av allt.

Skönt att trycka tillbaka dem som inte trodde på mig



– När jag lämnade var inte självförtroendet på topp, och sen kom jag ned hit och gjorde ungefär en poäng per match. Jag gjorde väl åtta poäng, eller tolv eller vad det var, på typ 40 matcher i Leksand och sen gick det så bra som det gjorde i BIK. Jag var ju inte en så mycket bättre spelare i BIK än i Leksand, direkt. Men jag är inte det första exemplet på en spelare om det lossnar för i en ny klubb. Det var skönt att bevisa att jag kunde prestera.

Tvivlade du på dig själv?

– Nej, egentligen inte. Men det var många andra som tänkte att jag bara var en engångsgrej. Speciellt när man misslyckades i en så stor klubb som Leksand, efter att ha varit bra i Troja. Då var det mycket snack om att jag bara kunde leverera i bottenlag, och allt vad det var... Nu har jag gjort det bra i ett topplag som Karlskoga och blivit en producerande spelare igen, så det känns rätt skönt att få trycka tillbaka dem som inte trodde på mig. Där fick man rätt, till slut.

Tor Immo fick det aldrig att lossna i Leksand.

Nu tränar Tor Immo på egen hand i väntan på att han ska få en klarhet i hur hockeyframtiden ser ut. En dryg månad har gått sedan säsongen ställdes in, och trots att Karlskoga var mitt uppe i ett kval menar stjärnforwarden att det var rätt att avbryta säsongen.

– Det var helt rätt beslut. Riskspridningen vi har i den här idrotten, där vi reser mycket, har mycket fysiskt närkontakt och så...Det hade räckt om någon hade haft det så hade det spridit sig till fem städer direkt. Det var bra att beslutet kom och att det kom så snabbt.

Känns det bittert att ni inte fick chansen att kvala?

– Äh...Det är klart det var surt, men hockeyn är inte allt. Det är så många som kan råka illa ut, speciellt äldre. Jag hade aldrig förlåtit mig själv om vi hade spelat vidare och så hade jag smittat någon anhörig. Resonerar man så, så var det rätt självklart att ställa in. Det tror jag de flesta är eniga om idag,

Under torsdagen meddelade Karlskoga att de inte räknar med att Immo stannar. Dessutom meddelade de att Nikola Pasic, Henrik Lundberg, Dennis Fröland, Valtteri Parikka, Pelle Hedlund, Simon Krekula och Filip Cederqvist lämnar.