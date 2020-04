Tidigare guldkeepern tillbaka i SHL

– Johan är en väldigt rutinerad målvakt som vet vad som krävs för att vinna, säger sportchef Chris Abbott.

Han har vunnit JVM-guld, dubbla SM-guld, trippla CHL-titlar och var också med i VM-truppen som vann guld 2013. Nu jagar Johan Gustafsson nya titlar. Den här gången i Rögle.

28-åringen har skrivit på ett ettårskontrakt med SHL-trean.

– Det känns fantastiskt kul att vara klar för Rögle, vi (familjen) ser fram emot att komma ner och göra oss hemmastadda i Ängelholm. Efter att ha sett uppsvinget som klubben gjort de senaste åren så var det ett väldigt enkelt val för mig, det känns inspirerande, säger guldmålvakten. .

FLYTTADE TILL TYSKLAND

Gustafsson lämnade svensk hockey efter att ha vunnit guld med Frölunda 2019. Han spelade i tyska Adler Mannheim den senaste säsongen och räddade där in 86,4 procent av skotten och släppte in 2,64 mål per match

– Johan är en väldigt rutinerad målvakt som vet vad som krävs för att vinna. Han har en bra inställning och vill utvecklas för att ta sitt spel till en ännu högre nivå hos oss, säger sportchefen Chris Abbott

Tidigare har Gustafsson också spelat SHL-hockey för Färjestad och Luleå.

I Rögle ska han ersätta Roman Will, och bilda målvaktspar med Christoffer Rifalk