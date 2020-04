Klubbdirektören mitt i krisen: "Det är den svåraste frågan"

– Det är en jättestor del, det ska jag inte sticka under stolen med, säger han till hockeysverige.se.

Brynäs och Linköping var de enda två SHL-lagen som hann spela färdigt säsongen helt och hållet, och därmed inte gick miste om några hemmamatcher i vare sig slutspel eller kvalspel. Brynäs behövde "bara" spela en match inför tomma läktare.

Men det betyder inte att läget är bekymmersfritt.

Det finns en stor ovisshet hos samtliga SHL-klubbar eftersom ingen vet när säsongen kommer igång igen, eller hur stort ekonomiskt bortfall de kan räkna med när det går att se ett resultat av den förödande coronakrisen. Brynäs är en av många klubbar som permitterat sina spelare och sin övriga personal, vilket bland annat berört klubbdirektören Michael Campese. Huruvida Brynäs spelare, likt Malmös och Frölundas, väljer att gå ned i lön utan att det ska påverka statskassan är oklart just nu, berättar Campese.

– Vi har inte tagit något beslut där, så det finns ingen poäng för oss med att gå ut med något kring det. Det är ingen självklarhet att gå den vägen. Jag förstår diskussionen och jag kan förstå beslutet de tagit - men å andra sidan är vi en jättestor inbringare av skatt också, säger klubbdirektören.

"VI LIGGER RELATIVT BRA TILL"

Med tanke på det ovissa läget som råder jobbar Campese med flera olika scenarior.

– Det är klart att jobbet blir lite annorlunda. Vi har fortfarande vår treårsplan som vi är mitt inne i, och vi har en längre plan som jag jobbar med tillsammans med styrelsen. Men nu är det är att jag jobbar här och nu. Samtidigt måste jag jobba med flera olika delar. Den stora frågan är egentligen inte om vi kommer kunna spela hockey eller inte, utan det handlar om hur snabbt samhället återhämtar sig. Både ekonomiskt, och från själva sjukdomen. Tidigare har nationalekonomerna pratat om att det kan ta ett år, nu snackas det redan om att det snare kan ta två, tre år innan samhället återhämtar sig. Är det rimligt då att vi behåller vår plan som den varit tidigare?

– Samtidigt... Det är pengar det handlar om. Det går att göra planer ändå och det är inte bara Brynäs som drabbas och kanske går ned i omsättning. Men det som är svårast är ju att ingen har svaret på när eller hur det här kommer sluta. Det är spekulationerna som är jobbigast. Därför har vi bestämt oss för att jobba efter vår tidigare plan, men samtidigt titta efter två, tre varianter till. Vi måste vara beredda på att både växla upp och växla ned. Eller ligga kvar där vi är idag, för den delen.



Vilka konsekvenser får krisen för Brynäs?Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Är ditt jobb i det här läget att "släcka bränder"?

– Mycket handlar om likviditeten, det är en jätteviktig fråga. Nu handlar det inte så mycket om vad du har för tillgångar i fastigheter och sådana saker. Det handlar om att få koll på vad verksamheten kommer behöva kosta och vad den får kosta. Vi sitter relativt bra till, likviditetsmässigt. Vi kan på något sätt hålla näsan ovanför vattenytan, så jag behöver inte gå och tok-släcka bränder. När jag såg vår likviditetsrapport blev jag faktiskt ganska glad. Vi behöver inte skicka hem folk till höger och vänster innan vi vet var vi landar, utan vi kan värdera situationen och göra prognosen rätt.

– Vi har ingen panik, just eftersom likviditeten är så avgörande. Vi hade vi haft tomt på bank-kontot så hade jag fasen sprungit och släckt bränder. Nu finns det någon form av trygghet ändå.

SPONSORER SÄGER NEJ

Har du redan nu märkt av ett ekonomiskt bortfall i form av sponsorer som hoppar av, exempelvis?

– De närmaste två veckorna kommer vi göra en genomlysning och prata med så många som möjligt av våra partners för att kunna skapa en riktig bild av situationen. Det finns absolut de som redan nu sagt att de är med. Men sen finns det ju vissa branscher som går jättetungt, som besöks- och transportnäringen. Många skjuter på sådana här beslut nu och jag har jätterespekt för det, och sen finns det ett antal som säger nej här och nu. Det är det vi behöver bena ut, procenten av vilka som gör vad. Det svaret har vi kanske om två veckor. Men jag räknar med worst case-scenario och hoppas på bättre.

Utifrån att privatpersoner också kan bli av med jobbet eller riskerar att förlora mycket pengar av krisen - behöver ni se över hur ni kan locka folk till arenan när säsongen väl drar igång?

– Vi gjorde ett jättestort jobb inför förra säsongen, just med den biten, och hade en jättebra ökning i publiksnitt efter det. Den planen som sådan kommer vi inte ändra, men vi kanske behöver se över våra prisstrategier igen.

– Det är egentligen tvådelat, det här. Å ena sidan vill människor uppleva positiva saker när man har det tufft. Men jag har också en jättestor respekt för att det finns de som förlorat jobbet eller är permitterade. Det handlar om att förstå människor och deras situationer, oavsett om det handlar om privatpersoner, företag eller kommuner för den delen.

Hur mycket jobbar ni klubbdirektörer på egen hand i det här, och hur mycket kontakt har ni med de övriga klubbdirektörerna och SHL?

– Vi pratar såklart jättemycket - och det ska vi göra. Vi pratar åtminstone en gång i veckan och uppdaterar var vi är. I Brynäs IF har vi det helt okej, men någon annan kanske inte har det. Då är det viktigt att kunna hantera det så alla kan överleva. Vi behöver hänga ihop i vissa frågeställningar. Det finns många saker att prata om, och som vi kan enas till.

– Det finns jättemånga frågor att samtala kring, exempelvis vad som händer om vi inte kan spela och sådana saker.

Finns det redan nu en Plan B som ni kan ta till om det inte går att spela nästa säsong utefter det spelschema som redan är satt?

– Det är bland annat det vi diskuterar, ett worst case-scenario. Vi är inte framme där än men vi måste börja titta på den typen av problem. Vi kan inte sitta och blunda utan måste se över alla tänkbara alternativ. Det är fortfarande väldigt tidigt, vi har ju lite tur att vi inte är som fotbollen som ska börja sin säsong nu, så vi kan följa utvecklingen.

Finns det någon krisplan för hur ni hanterar en situation där exempelvis en Brynässpelare eller Leksandsspelare blir sjuka under säsong?

– Nej, det svaret finns inte just nu. Jag får nästan ont i huvudet av att en tänka på en sådan situation. Vi får se hur allting fortlöper. Fram till sommaren kommer det vara ett spekulerande. Det finns ett datum som är 23 juni då det kommer beslutas kring en massa olika evenemang. Fram tills dess blir det bara spekulationer.

FÖRLITAR DE SIG FÖR MYCKET PÅ TV-AVTALET?

Sportbladet skrev i dagarna att SHL-klubbarna kommer få TV-pengarna som planerat både för den nyss avslutade säsongen, och den kommande - förutsatt att säsongen kommer igång i höst. Annars är det ännu oklart vad som händer med de TV-pengar som SHL-klubbarna bygger så mycket av sin verksamhet på.

SHL-klubbarna förlitar sig mycket på TV-pengarna.Foto: Bildbyrån



Det har funnits en del kritik mot att ni förlitar er för mycket på TV-pengarna. Kan du se en risk i att man gör just det, med tanke på att man då ändå blir beroende av en utomstående part?

– Ett avtal, i det här fallet ett TV-avtal, blir som en sponsor. Har man det så kan man ju budgetera med den intäkten. Nu är det en extraordinär situation och då blir det en annan fråga. Det här kanske är ett ypperligt tillfälle att titta på just det, om vi lutar oss för mycket på just det avtalet.

– I Brynäs förlitar vi oss inte enkom på TV-pengarna - men det är en jättestor del. Det ska jag inte sticka under stolen med. När vi nu hamnar i en sådan här situation har vi en utmärkt möjlighet att syna oss själva, om vi förlitar oss för mycket på det avtalet, om vi kan få in pengar på andra sätt. Det är en jättesvår fråga.

– Jag tror så här: Det är jättebra att syna sig själv i en sån här situation. Och då kan man ställa sig frågan: Varför gör man det inte i vanliga fall? Och det är en jättebra fråga. Men ibland tvingas man se över sig själv och syna den här typen av saker.

"DEN SVÅRASTE FRÅGAN AV ALLA"

Hur svårt är det i din situation att å ena sidan inte vilja vara Klubbdirektören som driver Brynäs till konkurs, men å andra sidan också se till att ni kan konkurrera med övriga klubbar i det som ändå är er kärnverksamhet: ishockeyn?

– Det här är kanske den svåraste frågan av alla. Moraliskt och etiskt ...samtidigt som vi permitterar kontoret och kanske behöver förändra organisationen måste vi värva spelare. Det sliter i mig, det gör det verkligen.

– Men om du tar en fabrik som producerar något så behöver de ha igång maskinerna och de som sköter maskinerna - men man kanske inte behöver allt annat. Vi spelar ishockey, det är vår fabrik, och utan den finns inte allt det andra. Sen kan man diskutera budgetar och sådana saker, och där är vi i en situation där vi om vi sitter helt still kanske spelar ur oss. Det är för vår klubb en kanske ännu värre katastrof.

– Det gäller att hantera det ansvarsfullt, med prognosarbete, effektivisering och sådana saker. Där kommer ansvarstagandet in. Vi ska inte vara rädda att informera spelare om situationen, precis som om de vore vilken anställd som helst. Det är jättemånga som förstår och vill bidra och spelarna lyssnar verkligen. De frågar vad de kan göra i den här situationen. De ser det här som sin arbetsgivare och om läget skulle bli värre sitter vi alla i samma båt, oavsett om det rör sig om klubbdirektören, spelarna eller de som jobbar på marknadssidan.

Michael Campese och sportchef Michael Sundlöv.Foto: Bildbyrån



Har ni förändrat något i spelarbudgeten?

– Vi hade redan många kontrakt skriva, så vi hade inte så mycket utrymme att spela på och dra ned. Men som sagt: Dam- och herrverksamheten är fabriken för oss. Fabriken måste vara uppe och springa. Hur framtiden ser ut vet jag inte, men här och nu kan vi balansera upp det.

Ni storsatsade på ert damlag förra säsongen - finns det en risk att den satsningen får sig en törn eftersom det fortfarande ger mer utgifter än inkomster?

– Vi pratar inte så mycket kille eller tjej i Brynäs IF längre. Vi har en klubb där det ingår en dam- och en flickverksamhet och så är det bara. Vi vill så lite som möjligt röra våra spelartrupper, däremot går det att titta på andra saker. Vi kan titta på hur vi reser eller hur vi bor, och där handlar det inte bara om sporten. Dyker man ned ordentligt hittar man gott om saker man kan vara utan. Jag brukar dela in det i "Nice to have" och "need to have" och nu är det verkligen ett "need to have"-läge. Men det arbetet hade vi börjat med redan innan den här situationen.

"BRYNÄS KOMMER LEVA VIDARE"

Michael Campese är orolig för konsekvenserna coronakrisen kommer få - men inte främst ur Brynäs perspektiv.

– Det är klart jag känner oro. Idrotten är ju inte bara SHL utan den är också bredden. Vi stora har förutsättningar för att kunna gå framåt, vi kan gå mer åt det ideella hållet och kan göra mycket, och vi har pengar i rullning. Men jag känner mer oro för den som inte har de förutsättningarna. Jag ser mina barn spela fotboll i mindre klubbar. Vad fan händer med dem, för att tala klarspråk?

– Vi kommer hitta någon väg till slut. Brynäs IF kommer leva vidare. Men för bredden och samhället i stort är jag orolig. Hur klarar sig de mindre sporterna? Hur fasen kommer vi må som privatpersoner? Det är surrealistiskt att vara med om det här.

– Det är de små klubbarna som är med och tar hand om, och fostrar, spelarna som når eliten. Det får vi aldrig glömma.