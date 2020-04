– SHL är en bra liga, och jag vet att Leksand har fina förutsättningar och väldigt bra fans, säger han.

2019 var han lagkapten och vann Jari Kurri Award som slutspelets mest värdefulla spelare, när HPK sensationellt vann det finska mästerskapsguldet. Nu är centern Otto Paajanen klar för Leksands IF.

27-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt med SHL:s nästjumbo.

– Vi var över till Finland och tittade på Otto i februari, och jag gillar sättet som han jobbar på. Han är en spelare som vill vara i hettan framför mål och tar sig in på ytorna där vi kanske hade det lite kämpigt under säsongen. I Otto får vi in en spelare som kan spela både powerplay och boxplay, och han är en tvåvägscenter som kommer att vara väldigt användbar för oss. Jag är jätteglad att Otto ville hänga med på vår resa framåt, säger general manager Thomas Johansson.

Den senaste säsongen gjorde Paajanen 37 poäng på 49 matcher för HIFK och fick dessutom prova på landslagsspel. Det här blir första gången han spelar klubblagshockey utanför Finland.

– Jag är väldigt glad och förväntansfull över att få komma till Leksand. SHL är en bra liga, och jag vet att Leksand har fina förutsättningar och väldigt bra fans. Jag hoppas att kunna hjälpa Leksands IF vinna matcher och ta nästa steg i utvecklingen som förening. Jag är glad att få den här möjligheten och en ny utmaning. En av mina drömmar har varit att komma till Sverige, och det ger mig energi inför sommaren och den nya säsongen. Jag har hört att Leksand är en liten ort med väldigt fin natur, och med ett brinnande hockeyintresse. Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma på plats i Leksand, säger han.