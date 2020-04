Nog börjar det synas lite ljus i slutet av den eländiga coronatunneln? De senaste veckorna har varit kolsvarta ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv och vi har en lång väg att vandra, men jag tänker inte släppa hoppet om hockey.

LAKEWOOD RANCH, FL (HOCKEYSVERIGE.SE)

Allt färre tycks tro på att det blir någon mer hockey innan hösten. En del i hockeygemenskapen har rentav svängt och tycker inte längre att det finns någon mening att ens fundera på saken.

Jag kan delvis sympatisera med argumenten.

Redan nu har NHL-klubbarna en så gott som omöjlig uppgift att sälja säsongsbiljetter för nästa säsong till människor vars besparingar har halverats och där många blivit arbetslösa eller sliter för att hålla liv i sina företag. Även de som har ekonomin i behåll nog för att hosta upp tusentals dollar för en säsongsbiljett lär fråga sig om det verkligen är så klokt att gå och sätta sig bland 20 000 andra i en ishall i oktober. Den ekonomiska kris som följer i coronavirusets spår lär innebära ordentliga utmaningar för NHL under en överskådlig framtid.

Så varför inte bara packa ihop trunkarna nu, slicka såren mest möjligt och satsa allt på att kunna köra igång igen i oktober med bästa möjliga förutsättningar?

Det kanske vore moraliskt riktigt. Det kanske rentav vore affärsmässigt riktigt. Men det är också lättare att ge upp hoppet om fortsatt spel om man är en utomstående betraktare, betydligt svårare om man har många hundra miljoner dollar på spel. NHL står på två ben här: de har ett socialt ansvar att medverka till att begränsa smittan, men de har också ett juridiskt ansvar att fullgöra sina plikter mot sponsorer, kunder, medarbetare och leverantörer i den mån lagen tillåter det. Vidare finns också ett annat socialt perspektiv: idrott skänker hopp och mening åt miljoner människor i en tid där den mentala folkhälsan faktiskt är rätt så skakig.

Så: blir det något Stanley Cup-slutspel?

Inte på det vis vi hade velat. Vi får inga parader på gator och torg, fullsatta läktare och packade sportbarer. Men är det något vi blivit bra på de senaste veckorna så är det att hitta alternativa lösningar i tillvaron och nöja oss med det vi får.

Utan event som OS, fotbolls-EM och British Open i golf i sommar har NBC och även de stora kanadensiska TV-bolagen gott om plats i sina kalendrar och NHL-fansen lär bänka sig i sofforna om hockey spelas. Och de senaste dagarnas utveckling, där flera länder nu börjar avisera lättnader i restriktionerna för att stimulera igång en svårt sargad ekonomi, ger trots allt förhoppningar om att det kan koras en Stanley Cup-mästare detta eländiga år som 2020 hittills har varit.

Under tisdagen offentliggjorde ESPN uppgifter om att baseballigan MLB nu arbetar på en plan för att kunna sätta igång sin säsong redan i mitten av maj, när amerikanska CDC åtminstone enligt nuvarande plan kan tänkas häva sitt nationella förbud mot folksamlingar om fler än 50 personer och en gemensam samlingsplats skulle innebära att alla lag kan köra igång säsongen oberoende av situationen i respektive hemstad.

Det kan röra sig om planterade uppgifter såklart. Förslaget har också kritiserats på flera håll, inte minst med argumentet att en smittfri miljö är mycket svår att garantera.

Gary Bettman.Foto: Winslow Townson-USA TODAY Sports



I en intervju med NBC under tisdagen valde Gary Bettman att inte kommentera ärendet, men hintade ändå att den turneringsliknande logistikmodell som MLB sägs kika på är något som diskuterats som ett alternativ.

I korta drag går MLB-planen ut på att de 30 lagen samlas omkring en hubb i form av Arizona Diamondbacks hemmaarena Chase Field i Phoenix. Runt omkring Phoenix och Scottsdale finns ett dussintal förstklassiga anläggningar som ägs av olika MLB-lag och som alltid surrar av liv under fem-sex veckor på våren då lagen normalt laddar inför säsongen och spelar träningsmatcher mot varandra. Grovt räknat har knappt hälften av MLB-lagen sina träningsanläggningar i Arizona och den andra hälften håller till i Florida. Det innebär att det i Arizona finns tillräcklig infrastruktur för att genomföra både matcher, träningar och kompletta TV-produktioner för baseballigans samtliga lag inom ett mycket hanterbart geografiskt område.

De medicinska motargumenten kan jag inte bemöta, för det har jag inte kompetens. Jag vet inte alls hur svårt det är att isolera smittan från grupper av människor ens under optimala förutsättningar.

Men Arizona är en av de amerikanska delstater som hittills lyckats och även antas fortsätta kunna hantera viruset bäst. I skrivande stund har delstaten haft ett 50-tal coronarelaterade dödsfall på en befolkning om knappt åtta miljoner invånare. Toppen av utbrottet förväntas infinna sig omkring den 20 april, och de modeller som arbetats fram av IHME gör gällande att viruset då förväntas ockupera mindre än en sjättedel av sjukvårdskapaciteten och som mest en fjärdedel av tillgängliga intensivvårdsplatser.

Modeller är en vanlig men likväl vansklig vetenskaplig metod, men det är inte en alltför vågad teori att Arizona har nytta av sina geografiska och demografiska förutsättningar. Först och främst är delstaten glesbefolkad och huserar bara 22 invånare per kvadratkilometer. Den är tämligen befriad från överfull kollektivtrafik och stora folksamlingar, den överlägset vanligaste boendeformen är egen villa och det föredragna transportmedlet är egen bil. Därtill har Arizona under flera decennier varit ett Mecka för amerikanska pensionärer från medelklassen och har således en god sjukhuskapacitet per capita.

Tänk om Arizona skulle kunna kliva fram som en frizon och utgöra en räddningsplanka även för NHL-slutspelet, efter att i ett par decennier varit ligans kanske mest utpekade sorgebarn?

Oh, the irony…

Oliver Ekman Larsson och hans Arizona skulle kunna stå värd för en del av Stanley Cup-slutspelet.Foto: Orlando Ramirez-USA TODAY Sports



Men om vi förutsätter att MLB intar med hela sin apparat i maj månad – skulle det samtidigt kunna vara en hubb även för NHL? Svårt att veta. Men staden Phoenix tar emot över 20 miljoner turister varje år, så det råder ingen brist på kapacitet. 60 NHL/MLB-klubbar och flera dussin sändande TV-bolag skulle med lätthet kunna isolera sig på varsitt hotell.

Gällande säkerheten och smittskyddet har både NHL och MLB resurser att hålla igång en massiv medicin- och logistikapparat för att säkra att eventuella regler för social distansering uppfylls och att klubbar och TV-bolagen löpande testar all personal som finns i rörelse. Förutom Gila River Arena, där Arizona Coyotes spelar, finns också Tucson Convention Center som håller för en fullfjädrad TV-produktion. Därtill finns flera isytor för träning.

Men Arizona är inte heller den enda möjligheten.

Andra delstater som har både NHL-arenor och en förhållandevis hanterbar situation av coronasmitta är till exempel Texas, Nevada och Colorado. Faktum är att Colorado redan anses vara förbi peaken av coronautbrottet och förväntas endast belasta några tiotal sjukhusbäddar med COVID-patienter så tidigt som i slutet av april. Texas och Nevada har en bit kvar men spås ha situationen under hyfsat god kontroll.

Om NHL skulle kunna förlägga ett slutspel på fyra olika spelorter blir det oavsett slutspelsmodell inte fler än sex lag på samma ort i ett play-in eller fyra lag i en första ordinarie slutspelsrunda. Då kan man också hålla sig helt och hållet till NHL-arenor som redan har all infrastruktur som krävs för TV-produktion och rimligen borde ha goda förutsättningar att trygga social distansering.

Men bortom säkerheten för spelare och personal: vad tycker invånarna och politikerna i de här städerna om att det plötsligt skulle flyga in hundratals spelare, ledare och media från vitt skilda delar av kontinenten – och rentav världen? Finns det inte risk för att en sådan cirkus skulle kunna innebära en veritabel bomb av nya utbrott?

Absolut. Men faktum är att det fortsätter att landa en hel del reguljärflyg i många amerikanska städer på daglig basis. Människor kör varje dag ut och in ut ur de olika delstaterna i bil med hyggligt bibehållen frihet. I många europeiska länder och med viss sannolikhet också i amerikanska delstater kommer skolor, arbetsplatser och kollektivtrafik att vara öppna i maj.

Att släppa in några hundra idrottsmän som under hårda säkerhetsrestriktioner i en närmast hermetiskt tillsluten logistikkedja tar sig från punkt A till B förefaller alltså inte innebära ett särskilt stort tillskott av smittorisk jämfört med det vardagliga liv som redan pågår. Att arbeta i en vanlig mataffär innebär betydligt fler mänskliga kontakter än att, säg, sköta catering åt 50 bekräftat friska NHL-spelare på ett hotell. Media som inte jobbar med TV lär få genomföra digitala intervjuer och ackreditera sig för att komma åt videokonferenser efter träningar och matcher.

Gila River Arena i Glendale.Foto: Matt Kartozian-USA TODAY Sports



En förutsättning för att det här ska gå att genomföra är naturligtvis att spelare testas innan de sätter sig på ett chartrat flyg till någon av spelstäderna, samt att all personal testas innan de sätter sin fot i en arena. De nya virustester som nu blir alltmer tillgängliga även för allmänheten kan leverera svar inom en kvart, och borde kunna lösa den biten. En annan förutsättning är att lagen sinsemellan klarar av att hålla sig isolerade förutom när de spelar matcher, men den som någon gång bevakat en Stanley Cup-final vet att klubbarna redan är kliniskt slipade på att hålla sina spelare borta från allmänheten.

Låt oss leka med tanken att vi antingen efter ett play in, ett avgörande efter nuvarande tabell i vinstprocent eller någon form av val eller lottning skulle få en första slutspelsrunda i NHL som ser ut så här och kan börja spelas typ... Den 7 juni? Alltså om två månader från idag?

DENVER

Colorado-Nashville

Tampa-Toronto

ARIZONA

Boston-Carolina

Edmonton-Calgary

DALLAS

St. Louis-Dallas

Philadelphia-Pittsburgh

LAS VEGAS

Vegas-Vancouver

Washington-Florida

På det här viset skulle TV-tiderna kunna anpassas så att de passar fint för fansen i varje stad, men att det samtidigt finns en tidig och en sen match varje kväll så att vi neutrala åskådare får hockey från 19.00 till minst 01.00 varje kväll under första rundan.

Därtill blir ju logistiken högst hanterbar för spelarna. Lagen behöver inte resa mellan matcher och får bättre möjligheter till återhämtning. Nationsgränsen mellan USA och Kanada behöver inte passeras mer än vid slutspelets början eller när respektive lag ska resa hem. Och när andra rundan väl ska börja kan man antingen fortsätta med fyra spelplatser på åtta lag eller skära ner till bara två arenor.

Och vem vet – när Stanley Cup-finalen väl ska spelas någon gång i slutet av juli så har kanske världen öppnat igen och fansen kan njuta av hockey i sina hemstäder?

Många lösa delar här. Men vad fasen, låt oss åtminstone få fortsätta drömma.