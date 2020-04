Under torsdagen presenterade Hockeyettan-mästarna från Väsby sitt målvaktspar till kommande säsong. Det blir ett starkt sådant med Linus Ryttar (som stannar) och rutinerade Sebastian Andersson som ägnat de fem senaste säsongerna åt att stoppa puckar för Hammarby och samtidigt hunnit med utflykter till så väl Australien som USA.Sebastian Andersson är en stark värvning utan att vara något iögonfallande. Fram till det att man tittar lite närmare på sportchefen Tom Tärnström s (som själv är gammal keeper) värvningshistorik.Sebastian Andersson är tredje målvakten på raken som Väsby hämtar in från ett lag som spelat negativt kval.Anderssons Hammarby gjorde ju en miserabel säsong och låg lite pyrt till i kvalspelet när den gångna säsongen avslutades.Nu ersätter han Edvin Olofsson som inför den här säsongen hämtades till Väsby från miserabla bottengänget Trångsund som tvingades till kval och sedermera åkte ur Hockeyettan säsongen 18/19.Olofsson som i sin tur ersatte Robin Wallin . Målvakten som Tom Tärnström hämtade från miserabla Grästorp som tvingades till kval och också de åkte ur Hockeyettan säsongen 17/18.Sebastian Andersson är alltså den tredje raka målvakten som Väsby värvar från gäng som tvingats kvala för sin existens i Hockeyettan. Ofta med ganska svag utgång dessutom. En slump eller uttalad strategi? Det gör naturligtvis detsamma för vi vet ju precis hur det gick för de två föregångarna.De hamnade i Hockeyallsvenskan. Wallin lånades ut till AIK och hamnade sedermera även i Kristianstad. Att Olofsson är klar för spel i AIK har varit en dåligt bevarad hemlighet hela våren.Det är klart att Andersson sneglar mot deras öde när han nu blir den tredje i raden att paradera in i Väsby.Under samtliga de här säsongerna är det dessutom Linus Ryttar som varit målvaktskollega i Väsby-tröjan. Kanske är det han som är nyckeln till framgångarna?