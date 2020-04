TV: "Det är riktigt skakande läsning"

TV-tablåerna ekar tomma när det kommer till livesport och ute i landet står ishallar och arenor tomma när de borde sjuda av liv. Hockeyåret 2019/20 kommer för alltid att bli ihågkommen som säsongen som inte fick någon upplösning.

Så hur ska man göra för att fylla tomrummet? Varför inte läsa en bra hockeybok?

I klippet ovan tipsar Uffe Bodin om tre nordamerikanska hockeyböcker som han fastnat för under det senaste året:



* "Game Change – The Life and Death of Steve Montador and the Future of Hockey" av Ken Dryden

* "All the Way – My Life on the Ice" av Jordin Tootoo

* "Tales of a First Round Nothing – My Life as an NHL Footnote" av Terry Ryan

Böckerna finns att komma över via bokhandlare på nätet.