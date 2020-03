TV: Så hoppas NHL kunna rädda säsongen

Mer eller mindre hela idrottsvärlden står still just nu. Så också NHL. Bakom kulisserna jobbas det febrilt från ligans håll för att agera utifrån olika scenarion. Kan man spela Stanley Cup-slutspel så sent som i augusti och september tyder mycket på att NHL kommer att ta den möjligheten. Samtidigt har ligan varit tydlig med att man inte vill peta på nästa säsongs 82 matcher långa grundserie.

I klippet ovan intervjuar Oskar Kiisk hockeysverige.se:s chefredaktör Uffe Bodin om läget i ligan och hur NHL resonerar.