De kan prisas som SHL:s bästa målvakt

SHL fick aldrig chansen att avsluta sin säsong till följd av coronavirusets utbrott i Sverige. Trots det kommer ligan att hålla sin årliga gala SHL Awards den 14 april.

Förra veckan meddelade ligan finalisterna i kategorin "Årets tränare". I dag stod det klart vilka tre målvakter som gör upp om utnämningen "Årets målvakt" i SHL. De tre finalisterna är Joel Lassinantti (Luleå), Gustaf Lindvall (Skellefteå) samt Oscar Alsenfelt (Malmö).

SAMTLIGA HÖLL SEX NOLLOR

Gustaf Lindvall hade bäst räddningsprocent av samtliga målvakter i SHL med sina 93,52 procent och höll nollan i sex av sina 36 framträdanden den här säsongen mellan Skellefteås stolpar.



Joel Lassinantti höll även han nollan i sex matcher under säsongen som gick. Med sina 1,59 insläppta mål per match i snitt så var han ligans främste målvakt i den aspekten.

Liksom de andra två finalisterna höll Oscar Alsenfelt nollan i sex matcher under säsongen som gick. Han noterades även för en räddningsprocent på fina 92,76 samt ett snitt på 2,10 insläppta mål per match under de 37 matcher han spelade för Malmö den här säsongen.