Målvaktslöftet flyttar till Luleå

Tindra Holm 18 år, är en av de stora målvaktstalangerna inom svensk ishockey. Nu väljer hon att flytta från Modo till Luleå efter två säsonger i Ö-vik, meddelar Luleå Hockey i sin LHF Live-sändning.

Holm, dotter till Skellefteå AIK:s målvaktstränare Krister Holm, flyttade till Modo inför säsongen 2018/19 och har under de två senaste säsongerna gjort 25 SDHL-matcher för klubben. Under fjolåret var hon även med och representerade Sverige under U18-VM.

I Luleå får hon tampas med landslagsstjärnan Sara Grahn om speltid.

"REDO FÖR NÄSTA STEG"

Tindra Holm spelade för Skellefteå innan hon stack till Örnsköldsvik. Säsongen 2016/17 var hon dock utlånad till just Luleå för en SDHL-match med fjolårets svenska mästarinnor.

– Tindra visade redan när hon gjorde ett inhopp hos oss som 15-åring att hon skulle bli en spelare att räkna med för framtiden. Därför känns det nu jätteroligt att hon valt LHF/MSSK för sin fortsatta utveckling. Tindra är en välskolad högerplockare med bra spelsinne som vi känner är redo för nästa steg i sin hockeykarriär, säger sportchefen Mikael Forsberg om värvningen.



Luleå meddelar även att de förlängt avtalen med forwardsduon Linn Peterson och Josefine Høegh Persson.