Leksands spelare erbjuder sin hjälp – till behövande på orten

Hade allt gått enligt planerna hade Leksand spelat kval för att behålla sin SHL-plats nu. Med efter coronautbrottet i Sverige har de, liksom alla andra lag i SHL och Hockeyallsvenskan som fortfarande var aktiva, tvingats avsluta säsongen i förtid.

Nu när laget inte kan underhålla sin publik försöker man i stället hjälpa dem på annat sätt. På sin webbsida meddelar klubben att spelare ur A-truppen kommer att finnas tillgängliga för att hjälpa till i samhället.

"Leksands IF är en stor aktör inom näringslivet i Leksands kommun, och självklart vill även vi bidra för att underlätta vardagen för de som behöver extra hjälp i dessa tider. Tillsammans med just Leksands kommun har vi i föreningen kommit fram till att det i rådande situation behövs hjälp med bortforsling av glas, tomflaskor och liknande restprodukter i hus och hem. Vi kommer därför att finnas behjälpliga under de kommande två veckorna med att hämta detta hemma hos de som behöver hjälp", skriver klubben.



För att komma i kontakt med Leksand kan man mejla sin förfrågan till csr@leksandsif.se.

Klubben gör det här utan avgift och vill kunna hjälpa så många invånare som det är fysiskt möjligt.

