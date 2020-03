Oviss framtid för veteranen: ”Knepigt läge”

Efter tre säsonger och ett SM-guld i Växjö Lakers är framtiden nu oviss för Daniel Rahimi.

Han sitter på ett utgående kontrakt och har ännu inte börjat diskutera en förlängning med Växjö.

– Vi kommer förhoppningsvis att sätta oss ner och prata snart här, säger 32-åringen till hockeysverige.se.



Daniel Rahimi har varit en viktig kugge i Växjös backbesättning under de tre senaste åren och var även med och ledde klubben till ett SM-guld 2018.

Det treårskontrakt som han skrev med klubben löper dock ut nu och det är oklart ifall veteranen blir kvar i Småland. Rykten säger att Rahimi inte kommer att få förlängt kontrakt med Lakers, något som minhockey.se var först att rapportera.

”KOMMER TA ETT SNACK I VECKAN”

För hockeysverige.se berättar 32-åringen nu att han ännu inte har pratat med Växjö men att han kommer att sätta sig ner med sportchefen Henrik Evertsson snart och diskutera hans framtid i klubben.

– Jag har inte pratat med Henke (Evertsson) ännu, men vi kommer förhoppningsvis att sätta oss ner och prata snart här. Det är inget beslut som är taget ännu, säger Rahimi till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi får se exakt när det blir men förhoppningsvis kommer vi att ta ett snack i veckan.

Än lutar det varken åt något håll, i nuläget känns det alltså som att det är 50/50 ifall han blir kvar i Växjö eller inte.

– Det är ju ett lite knepigt läge för många i dessa tider. Vi ska ta ett snack och sedan får vi se vad som händer, säger Umeåkillen.

Daniel Rahimi var en viktig pjäs när Växjö vann SM-guld 2018. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



”FÅR TA DEN TID DET TAR”

Hur går dina tanker kring framtiden?

– Jag har faktiskt inte tagit några beslut överhuvudtaget. Det är ju bara en vecka sedan säsongen ställdes in och jag har velat landa lite i det. Jag har börjat fundera lite grann men har väl inte riktigt kommit fram till någonting. Jag kommer att vänta och se lite här nu och det kommer nog dröja ett tag innan jag fattar ett beslut.

– Det var ju ett väldigt plötsligt slut och man kom in i en helt annan vardag. Det har varit mycket att tänka på, mycket att ta in och mycket att smälta. Det får ta den tid det tar tid.

Efter att SHL-säsongen ställdes in har Daniel Rahimi, som fyller 33 år om en dryg månad, tryckt på paus när det kommer till hockeyn och spenderat välbehövlig tid med familjen.

– Jag har faktiskt fått möjligheten att vara hemma med barnen en del och ta hand om dem. Det är ganska skönt att få göra det också, det är ju lite skillnad mot sin vanliga vardag, avslutar han.



Det är alltså fortsatt ovisst ifall den storväxte backen blir kvar i Växjö eller inte men läget kommer förmodligen att klarna mer efter den här kommande veckan.