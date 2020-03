Publikfavoriten lägger av

Finländaren Arsi Piispanen kom till Oskarshamn 2013 från det finska Liiga-laget HPK. Sedan dess har han nått kultstatus på den småländska ostkusten. Men nu är det över. 34-åringen berättar för Barometern att han nu lägger av. Ett familjebeslut då de rotat sig i staden.

— Under säsongen har vi snackat med barnen om vad vi ska göra, vad vi har för möjligheter. De har sagt att ”ni kan flytta, men vi ska inte flytta”. Vi har aldrig haft någon anledning att flytta, varför ska vi flytta bara för flyttandets skull, berättar han för tidningen.



Totalt blev det 296 allsvenska matcher plus 52 SHL-diton för Oskarshamn. Totalt 196 poäng i seriespel. Han berättar att han redan förra säsongen hade tankar på att sluta.

— Under de senaste åren har jag ställt mig frågan om jag orkar spela en säsong till, har jag det som krävs. Tanken var att sluta redan efter förra säsongen, men sedan gick vi upp och jag fick chansen att prova på SHL-spel. Övriga finska spelare i SHL är i princip landslagsspelare, det har varit en ära att få vara med den här säsongen.







Häromdagen meddelade Oskarshamn att elva spelare från årets trupp lämnar. Nu står det alltså klart att det inte heller blir någon fortsättning med publikfavoriten.