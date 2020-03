"Jag är egentligen intresserad av alla klubbar i SHL"

Med sina 32 mål fick Fredrik Forsberg ett efterlängtat genombrott i Hockeyallsvenskan med Bik Karlskoga. Nu känner han sig mogen att ta nästa kliv i karriären.

– Jag känner mig mer redo för SHL nu än vad jag gjorde inför förra säsongen, säger han till hockeysverige.se.

Fredrik Forsberg fick det aldrig att stämma till hundra procent under sin tid i Leksands A-lag. Under säsongen 2017/18, då Leif Carlsson var tränare för klubben, lånades Forsberg ut till Karlskoga. Sedan dess har 23-åringens utvecklingskurva pekat spikrakt uppåt. Under årets grundserie svarade ytterforwarden från Åkerö för bland annat 32 mål på 52 matcher. Endast Jonathan Dahlén gjorde med sina 36 fullträffar fler mål än Forsberg.

– Man kan väl säga att jag växt upp lite sedan jag lämnade Leksand. I Leksand hade jag familjen och alla barndomsvänner. När jag flyttade till Karlskoga fick jag börja om lite, berättar Fredrik Forsberg och fortsätter:

– I Leksand visste redan alla vem jag var. I Karlskoga fick jag visa upp mig lite på ett annat sätt och, som jag sa, börja om lite. Det tror jag har varit väldigt viktigt för mig.

Upplevde du en extra press på dig i Leksand i och med att du är uppväxt där och dessutom Filip Forsbergs lillebror?

– Det var mer från min egen sida, att jag ville så otroligt mycket bara för att jag kommer därifrån. Jag ville att det skulle gå som på redan från början.

– Jag var lite naiv då jag tänkte så, men när jag var ung trodde jag allt skulle gå utan problem. Jag skulle säga att det var mer pressen jag satte på mig själv än det andra.



Du och din bror har en stor likhet, ni skjuter mot mål i alla möjliga och omöjliga situationer, hur utvecklar man en sådan bit för att kunna öka sin målproduktion?

– Egentligen bara genom att fortsätta skjuta. Vi båda har skjutit tillsammans sedan vi var små hemma på gården.

– När jag var yngre var jag även med på många målvaktsträningar för att lära mig hur målvakter jobbar och vad dom tycker är svårt. Jag tar också till mig lite tips från målvakterna vi har i vårt lag för att bli ännu bättre. Det handlar om att vilja utvecklas för man kan alltid bli bättre.

Har du liksom Filip en naturlig instinkt i dig att komma snabbt till avslut?

– Båda två är lite stöpta så. Jag och Filip har alltid älskat att vinna och göra mål. Oavsett om det är tv-spel, fotboll eller vad som helst. Det handlar om att få göra det där avgörande eller viktiga målet. Där är vi lite likadana.

Fredrik Forsberg



UTGÅENDE KONTRAKT

32 mål, bara Jonathan Dahlén har gjort fler... Handlar det om ökat självförtroende och att du tar vågar ta fler avslut?

– Det är en mix av allting. Jag får spela i offensiva situationer, mycket powerplay och med bra spelare. Allting måste stämma, vilket det har gjort den här säsongen.



Hur tänker du kring att ni inte fick slutföra kvalet?

– Det är tråkigt såklart. Vi fick en tuff start mot Timrå, men vi hade tre hemmamatcher kvar och allting att vinna.

– Även om det var lite surt tycker jag ändå att det var rätt beslut att ta. Det var inte heller så oväntat när beskedet kom.

Fredrik Forsbergs kontrakt med Karlskoga går ut efter säsongen, men i dagsläget är det inte klart var han kommer att spela kommande säsong.

– Det jag vet idag är att blir det Hockeyallsvenskan vill jag vara kvar i BIK. Sedan lockar det att spela uppåt eftersom jag precis som alla andra vill spela i en så hög liga som möjligt.



Det är många klubbar i SHL som är intresserade av dina tjänster. Tidigare har du sagt att du inte är intresserad av att spela i en fjärdekedja i SHL. Då föredrog du Hockeyallsvenskan. Vad krävs det om du idag ska tacka ja till en SHL-klubb?

– Jag vill kunna känna att jag klarar av det. Jag vill inte komma upp och inte känna mig redo. Sedan ska jag i så fall hitta en klubb där allting känns bra och sådana grejer.

Känner du dig redo för SHL nu?

– Jag känner mig mer redo nu än vad jag gjorde inför förra säsongen då det fanns några förslag som jag tackade nej till eftersom jag inte kände mig just redo.

– Nu är jag ett år äldre, ett år starkare och ett år bättre. Jag är en bättre hockeyspelare nu än inför förra säsongen.



Det är ingen hemlighet att du har ett speciellt gott öga till Leksand, har dom hört av sig?

– Jag är egentligen intresserad av alla klubbar i SHL. Det finns ingen klubb jag verkligen inte vill spela för eller verkligen vill spela i, men visst finns det intresse från SHL-lag.

– Sedan får jag göra en bedömning vad som passar mig bäst, vilket lag som har en bra roll åt mig och allt sådant. Det är mycket som ska spela in när jag ska välja och det är ett svårt beslut att ta. Jag tänker inte hasta iväg något beslut utan jag har tålamod och jag har inte kommit någonstans med någon klubb ännu. Säsongen har precis slutat.

– Sedan har jag ingen aning om vad som händer med transferstopp och allt det där. Jag har dålig koll och vet inte hur det kommer bli med lägre löner eller vad det blir. Min agent (Claes Elefalk) har koll på det mesta och kontakt med klubbarna. Han får säga till när det är dags att bestämma sig.

