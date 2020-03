Bekräftat: NHL-spelare har testats positiv för coronaviruset

Det har mer eller mindre varit en tidsfråga, men nu har även NHL fått sitt första bekräftade fall där en spelare testats positiv för coronaviruset Covid-19.

Under natten till onsdag, svensk tid, meddelade Ottawa Senators att en icke namngiven spelare testats positiv för viruset.

"Han har milda symptom och är just nu isolerad", skriver Senators i ett uttalande på sin hemsida.

SITTER ISOLERADE

Klubben skriver vidare att man just nu är i processen att kontakta alla personer som spelaren varit i närkontakt med. Som en följd av detta kommer Ottawas spelare och ledare fortsatt sitta isolerade för att på så vis försöka undvika att viruset sprids vidare.



"Hälsan för våra spelare, fans och vårt samhälle fortsätter vara vår högsta prioritet. Vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att säkerställa att alla är fortsätta säkra och friska under den här ovissa tiden", skriver klubben.

NHL tog förra veckan beslutet att att med omedelbar verkan pausa säsongen till en följd av coronavirusets utbredning i Nordamerika. Sedan dess har spelare och ledare i ligan fått möjligheten att åka hem till sina respektive hemstäder i väntan på att säsongen ska återupptas.

SIKTAR PÅ ATT ÅTERUPPTA SPEL

Tidigare i veckan kom USA:s folkhälsomyndighet CDC (Centers for Disease Contral and Prevention) med restriktioner att begränsa folksamlingar till inte mer än 50 personer eller mer, i hopp om att kunna stoppa coronavirusets snabba utbredning i landet. Den begränsningen vill myndigheten att befolkningen följer åtminstone i åtta veckor, vilket innebär att inga NHL-matcher kan spelas under den tiden.



NHL har varit öppna med att man siktar på att slutföra säsongen

"Det är vårt mål att återuppta säsongen så snart det är lämpligt och klokt, så att vi ska kunna slutföra säsongen och dela ut Stanley Cup. Tills dess tackar vi våra fans för deras tålamod och hoppas att alla håller sig friska", har ligan tidigare meddelat.