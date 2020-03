RÖNNKVIST: IF Björklöven - tidernas All-Star Team

Hockeysverige Plus fortsätter sin artikelserie där Ronnie Rönnkvist, mannen bakom OLD SCHOOL HOCKEY, tar ut historiska All-Star Team för olika lag i Sverige. I dag med en genomgång av IF Björklövens All-Star Team.



IFK Umeå och Sandåkerns SK inledde en sammanslagning av sina respektive klubbar 1969. Säsongen därpå gick klubben under namnet IFK/SSK Umeå. Säsongen 1971/72 spikades namnet på klubben från björkarnas stad till Björklöven. Under många...