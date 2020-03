"Vi förtjänade absolut att spela kval"

AIK slapp kvala för sin allsvenska existens på grund av den i förtid avslutade säsongen. Men lagets forward Emil Aronsson gläds inte över det. Till hockeysverige.se säger han att säsongen "var ett misslyckande" – och att problemen började redan på försäsongen.

– Det kändes som att man bara bröt ner kroppen, säger han om AIK:s försäsongsträning.

Emil Aronsson lämnade SHL och Mora inför den här säsongen. Ny klubbadress för 24-åringen från Farsta i södra Stockholm blev AIK. Men det blev långt ifrån den säsong som han eller AIK hade hoppats på. Innan coronaviruset slog till talade allt för att AIK skulle få spela negativt kval som bland annat skulle innehålla ett hett derby mot Väsby. Men så blev det alltså...



Trots att AIK nu blir kvar i Hockeyallsvenskan är det inga positiva minnen Aronsson tar med sig från året.

– Säsongen var ett misslyckande i sig. Jag tycker att vi hade ett bra lag på pappret, men fick inte ut det strategiskt. Något som straffade oss ganska mycket, säger Emil Aronsson.

Han tycker att det började strula redan på försäsongen.

– Det var mycket träning och vi körde på ganska hårt. Vi hade en fystränare i början, men det blev inte riktigt som vi hade tänkt. Fystränaren slutade ganska tidigt. Sedan körde (Anders) Gozzi och Jussi (Salo) på ganska hårt. Jag kan tycka att det blev för hårt.



Kan du utveckla på vilket sätt det blev för hårt?

– Vi höll på nästan tre, fyra timmar per dag. Att hålla på så länge, det kan bli svårt att bli bättre på någonting eftersom det kändes som att man bara bröt ner kroppen ganska hårt.



Det har också talats om att fysträningen inte var av det modernare slaget, vilket Emil Aronsson håller med om.

– Det var lite så, men jag ska inte klanka ner på den. Trots allt har den funkat tidigare säsonger så jag kan inte säga att det var fysen som gjorde att vi hade en dålig säsong.

– Visst var det mycket ”old school”, gamla hederliga grejer som frivändningar och benböj så mycket vi orkade. För min del blev det mest att jag nötte ner mig. Det blev för mycket och samtidigt svårt att bli bättre på de delar man ville utveckla.

"DET BLEV GANSKA RÖRIGT"

Under säsongen har AIK haft en ganska rejäl omsättning på tränarsidan. Först var det Jussi Salo och Anders Gozzi som coachade. Sedan lämnade Gozzi och då fick Emil Alengård kliva in vid Salos sida. Den konstellationen varade inte länge. Ut med Salo och in med Bobo Simensen som head coach bredvid Alengård. Mot slutet av säsongen skickade AIK iväg Siemensen och in vid Alengårds sida kom i stället Roger Melin.

– Det blev ganska mycket eftersom alla tränarna hade olika spelsystem och tänkte helt olika. Det gäller att hitta sin roll hela tiden, men det blev ganska rörigt, vilket syntes på isen också.

– Man tänkte en extra gång. Det satt inte i ryggmärgen, man tvekade i situationer och så vidare. Det blev jobbigt.



Det såg trots allt helt okej ut mot slutet av säsongen då Roger Melin ställde sig i båset, vad tillförde han laget?

– Han kom in väldigt bra och vi hade en väldigt bra stämning i laget innan kvalet. Vi försökte ta varje match som en träningsmatch, bli bättre och vi inte bara skulle skita i det.

– Vi gick ut och försökte bli bättre på strategierna som vi pratat med Roger om. Försökte bygga ihop någonting innan kvalet. Det var en positiv känsla och vi hade kommit ihop bra som grupp. Det blev absolut bättre mot slutet.

– Men vad Roger gjorde? Jag vet inte vad jag ska svara på det, men han var väl sig själv med allt vad det innebär. Det blev ett lugn samtidigt som känslan kom tillbaka att ha kul. Har man kul tvekar man inte i situationerna som jag pratade om tidigare.



Foto: Bildbyrån/Maxim Thore



"TUFFT RAKT IGENOM"

Emil Aronsson svarade för sex mål och totalt 13 poäng på 49 matcher under en säsong som han själv inte är det minsta nöjd med.



– Det har varit tufft rakt igenom. Poängmässigt… Allt egentligen. Det har varit en av de tyngsta säsongerna för mig rent individuellt, absolut.

– Jag har lärt mig mycket av den och jag tar ut vissa bitar ur den som jag känner att jag kan ta med mig. Just det här klassiska att älta, känna känslan när det gåt dåligt under en längre tid. Det har jag inte varit med om på samma sätt tidigare.

– Vi hade så i Mora också, men det var på ett annat sätt. Med AIK förlorade vi ganska mycket i rad så det blev en nötande känsla. Det har jag inte upplevt på en sådan här nivå tidigare. Jag tar med mig att ljuset ändå kommer tillbaka om man kämpar på.

Känner du dig besviken över din egen prestation?

– Absolut. Det har jag känt ganska många gånger den här säsongen. Då det så går så dåligt… När jag haft en bra match har jag känt mig bra, men när jag gjort det något dåligt blev det ännu värre än vad det hade känts om det gått bra för gruppen.

– Man blir inte riktigt sig själv, vilket jag känt hela säsongen, att jag tvekat ganska mycket. Då kommer tankarna ”varför gjorde jag si eller varför gjorde jag så?” och hela den grejen.



Trots en tuff säsong för AIK har stämningen i laget varit relativt bra enligt Emil Aronsson.

– Ja, så har det varit. Vi har hållit det positivt även om vi dagen efter match då vi förlorat hållit en låg profil, vilket är naturligt. Det är ändå en svår känsla att förklara, men det har varit tungt hela säsongen.

"EN TOMHET"

I dagsläget tycks inget lag åka ur Hockeyallsvenskan, något som Emil Aronsson har blandade känslor kring.



– Det är olyckligt. Vi förtjänade absolut att spela kval. När det här kom blev det tomt. Det känns absolut bra att vi inte åker ner, men samtidigt känns det som en tomhet att vi inte fick avsluta det här på ett bra sätt tillsammans.

– Det finns ingen värdighet i det här. Istället blir det som att vi får en plats i Hockeyallsvenskan och inte något som vi jobbat oss till. Den känslan är svår att beskriva. Man blir inte glad eller så utan mest känns det bara tomt.



Ditt kontrakt går ut efter säsongen, hur går tankarna framåt?

– Jag har inte tänkt så mycket på det eftersom jag har två månader kvar på kontraktet. Jag får prata lite med agenten och sedan får vi se vad som kommer att hända i framtiden.

– Den här Corona-grejen kom ganska snabbt och jag har inte riktigt tänkt på vad som kommer hända nästa säsong. Jag har levt mycket i det här med att klara AIK kvar i Hockeyallsvenskan. Alla andra tankar har fått komma sen.



Har du stängt dörren för en fortsättning i AIK?

– Jag har inte pratat med någon om det så vi får se vad som händer.