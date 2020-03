Hockeyallsvenskans krav: Se över förbundets styrelse

Hockeyallsvenskan är missnöjda med beslutet som Svenska Ishockeyförbundet fattade i söndags.

nu vill de se stora förändringar, bland annat i förbundsstyrelsen.

”Händelseutvecklingen och beslutsföljden under de senaste dagarna visar tydligare än någonsin att styrelserepresentationen i Svenska Ishockeyförbundet omedelbart måste ses över”, skriver ligan i ett öppet brev.



Under söndagen meddelade det Svenska Ishockeyförbundet att all hockey i Sverige ställs in resten av den här säsongen. Inga svenska mästare koras och alla lag stannar kvar i ligan de har spelat i den här säsongen, vilket bland annat innebär att Björklöven och Modo får börja om sina stora satsningar att ta sig upp till SHL.

Hockeyallsvenskan skriver nu ett öppet brev till hockeyförbundet där man menar att man är klart missnöjda med beslutet.

De vill nu få till ett möte med förbundet samt SHL.

"Som en konsekvens av Svenska Ishockeyförbundets beslut, samt att SHL som enda ligaorganisation på herrsidan finns representerade i förbundsstyrelsen, önskar HockeyAllsvenskan i absolut närtid få ett möte med både Svenska ishockeyförbundet och SHL för att diskutera hur man utifrån befintlig situation kan skapa/återställa en sportslig och ekonomisk rättvisa", skriver Hockeyallsvenskan via sin hemsida.

VILL SLOPA LICENSKRAVET

De kräver nu även att representationen i förbundets styrelse ska ses över. I den nuvarande styrelsen finns det endast representanter för SHL-klubbarna och ingen från HockeyAllsvenskan.

”Händelseutvecklingen och beslutsföljden under de senaste dagarna visar tydligare än någonsin att styrelserepresentationen i Svenska Ishockeyförbundet omedelbart måste ses över.”

Då flera klubbar förväntas göra sämre ekonomiska resultat än förväntat med tanke på det uteblivna kval- och slutspelet vill Hockeyallsvenskan nu att licenskraven ses över.

”Som en konsekvens av Svenska Ishockeyförbundets beslut föreligger inte längre förutsättningar för ligans klubbar att uppfylla kraven i det nuvarande licensreglementet. HockeyAllsvenskan önskar därför att ingen del avseende ekonomiska krav skall tillämpas nästkommande säsong.”