Beskedet som släcker NHL-hoppet?

– Jag vill inte använda ordet inställd för vi hoppas och förväntar oss kunna gå tillbaka och återuppta säsongen och ambitionen är att kunna dela ut Stanley Cup den här säsongen, när allt återgår till det normala det vill säga, sade NHL-bossen Gary Bettman till nhl.com häromdagen.



Men han lär få vänta på att få dela ut pokalen, om det sker en utdelning i år.

USA:s folkhälsomyndighet CDC (Centers for Disease Control and Prevention), har infört stenhårda restriktioner i hopp om att kunna stoppa coronaviruset Covid-19 och dess snabba spridning. De meddelade i natt att de inte vill att folk ska vistas i folksamlingar innehållandes 50 personer eller mer. De vill att begränsningarna ska följas åtminstone de åtta kommande veckorna.

Med andra ord kommer inte NHL kunna öppna sitt spel på minst åtta veckor, eftersom det helt enkelt inte går att genomföra en match med färre än 50 personer inblandade. Det skulle innebära att säsongen inte kan återupptas förrän tidigast elfte maj.

Det är oklart hur NHL:s planer ser ut, om de ska återuppta säsongen, men den ryske journalisten Igor Eronko skriver på twitter att en idé är att göra om slutspelet och bland annat utöka det till 24 lag.

Hearing the NHL considers 24 teams to get to the playoffs with a playout round to be played. If the season is going to be resumed, of course