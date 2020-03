Beslutet var väntat. Beslutet tog hårt. Beslutet var orättvist och rättvist på samma gång. Låt det vara så.

Ingen hockeyintresserad med en medioker internetanslutning kan ha missat att Hockeyförbundet, med Anders Larsson i spetsen beslutat att avbryta all ishockey den här säsongen.

Majoriteten köpte beslutet.

Men inte alla.

Väsby IK, also known as Vilda Väsby valde att göra det motsatta. På sin hemsida meddelar klubbchefen Tom Tärnström och ordförande Jukka Tuurala att föreningen tänker överklaga hockeyförbundets beslut till riksidrottsnämnden.

”Väsby Hockey är den största förloraren av alla. Ishockeyförbundets beslut innebär att av de tre klara Kvalserielagen till Hockeyallsvenskan flyttas endast 2 av de 3 lagen upp till den högre serien.”

De anser att beslutet är orättvist. Och ja, de har rätt. Det är orättvist. Men hey, that´s life.

Coronavirusets framfart har varit obarmhärtig. Det känns som att det insjuknar flera varje minut som går. Samhället har ställts inför stora utmaningar där människor har total panik. Då är sportslig rättvisa en fis i rymden. Om du inte tycker det så borde du ta dig en ordentlig titt i spegeln. Bespara mig snacket om PK-åsikt och sparka in öppna dörrar. Spridningen av viruset är en av samhällets största fiender just nu. Hockey är och kommer alltid vara sekundärt.

Varför skulle ens riksidrottsnämnden ha en annan åsikt än vad förbundet har? Inte en chans att de tar ett nytt beslut med de rådande premisserna. Jag är övertygad om att Väsby får ett nej direkt. Men risken finns att det här blir en dominoeffekt. Kommer Björklöven, MoDo, Timrå, Södertälje, Västerås IK och Västervik att överklaga beslutet också? Tja, varför skulle de inte? De har mycket på spel.

Min poäng är enkel. Hockeyförbundets beslut är rätt ur alla vettiga aspekter. Förutom den sportsliga rättvisan. Och jag förstår klubbarna som hamnar mellan stolarna, jag gör verkligen det. Jag ser allt hårt jobb Hockeyettans klubbar gör för att hålla näsan över vattenytan. Nu var Väsby svindlande nära att få betalt för det. Men nu blev det inte så. Och så får det vara. Sitt på kansliet och kasta dartpilar på hockeyförbundets logga. Det är er rätt att göra. Men lägg ner överklagan. Det kommer inte hända.