"Väntar man är jag rädd att jag inte kan ta mig hem"

SM-slutspelet hänger just nu uppe i luften sedan SHL tidigare i veckan meddelat att man kommer att skjuta upp sluspelet för att sedan ta ett nytt beslut gällande huruvida matcherna kommer att spelas eller inte.

Nästa vecka ska beslutet fattas, men Färjestads amerikanske backstjärna Jonathon Blum är frågande till varför frågan ens diskuteras.

– Sverige är inte som Ryssland där man ska spela oavsett vad. Jag tycker det är ett väldigt märkligt ställningstagande av ligan. Visst, jag förstår att det finns många aspekter som pengar, kvalmatcherna och så vidare. Men i grund och botten är det bara en sport, en sport som vi är lyckliga nog att ha som jobb men likväl en sport. Och runt om i världen dör folk. Det är en pandemi, säger Blum till Värmlands Folkblad.

"SER DET HÄR MED ANDRA ÖGON"

På grund av ovissheten är Blum orolig att han inte ska kunna ta sig tillbaka hem till USA när det förmodade beslutet att säsongen ställs in kommer nästa vecka.

– Jag förstår att jag som import ser det här med andra ögon. Skulle säsongen ställas in kan de svenska killarna bara sätta sig i bilen och åka hem. Men givetvis är jag rädd att när de här 17 dagarna passerat kan alla flygmöjligheter vara borta. Vem vet, det kan ta flera månader innan jag då får åka hem till min familj. För mig är det inte ens något att fundera kring – det är en "no brainer" att ställa in säsongen, säger han.



Skulle ligan ändå besluta att spela slutspelet ser Blum ändå ingen möjlighet att det ska kunnas spelas färdigt.

– Allt som behövs är att en spelare blir smittad. Då sätts hela det laget i karantän, och hela motståndarlaget. Vilket lag skulle i så fall gå vidare till nästa omgång? Det finns så otroligt många frågetecken.