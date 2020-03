TAMPA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ishockeyn gick från sprittande kval- och slutspelsfeber till bedövande Corona-feber på mindre än 48 timmar. Det var rätt så otroligt att beskåda hur allt bara gick i spillror under onsdagen, och hur djupa såren blir har vi ännu ingen aning om. Men det som gäller nu är att människor inte bör samlas – och om det är en fungerande åtgärd så måste man ha förståelse för den av hänsyn till alla som är och riskerar att bli allvarligt sjuka.

Liv och lem är förstås främsta prio.

Det hindrar inte att jag ändå lider stort med alla mina vänner och andra som arbetar eller äger företag i en hel massa branscher vars främsta syfte är att göra folks liv roligare och bättre genom att föra oss samman. Resebyråer, flygbolag, hotell, nöjesanläggningar, arenor och restauranger. Sådant som gör livet värt att leva. Det är många där som just nu i rask takt förlorar sina livsbesparingar, företag måste skära ner, en del går oundvikligen under och många kommer helt enkelt att få sparken. Det här sprider sig såklart genom alla branscher och vi i media är naturligtvis inget undantag. Det krävs ingen längre pandemi för att effekterna ska bli förödande på många håll.



Ja, såvida man inte säljer alkogel eller skithuspapper, förstås. Då är det ju rena rama Stockholmsveckan i Båstad just nu. Man kan också vara lite avundsjuk på alla som har förmånen att husera på någon lagom perifer statlig myndighet som kanske inte direkt står i rampljuset den närmaste tiden. Där ser man kanske fram emot ett par veckors skönt avbrott från diarieförande och gula kaffemuggshållare och vädrar istället Netflix-mys och hemkörd pizza.



Men även bland personalen på Polarforskningsinstitutet borde det ju finnas hockeyfans? Och vad ska vi alla göra från 19.00 på kvällarna från och med nu och fram till midsommarsnapsen ifall hela hockeysäsongen går i graven?

Förtvivla icke, ty jag levererar här åtta förslag som sammanlagt borde hjälpa er döda motsvarande ett par hela arbetsdagar.



Eftersom jag slaviskt har följt hockey i 30 känner jag mig faktiskt rätt luttrad ändå. I begynnelsen hade vi ju faktiskt nästan ingen hockey på TV alls. Det var SM-finalerna med Arne och Ankan och kanske en handfull matcher från VM. NHL fick man se på text-tv och egentligen var det först för tiotalet år sedan som vi fick tillgång till att alltid kunna se alla matcher från alla ligor i direktsändning. Därtill har jag överlevt tre lockouter och den svårt sura kommunalstrejken 1995, då nästan all hockey var inställd i Sverige precis som nu.



En stor räddning då var alla gamla årskrönikor och NHL-filmer man hade lyckats samla på sig i VHS-väg. Och nu för tiden finns ju så gott som hela den här skatten bara några klick bort.

Därför: likt en självutnämnd Berndt Egerbladh kommer här mina åtta bästa tips för att döda tristessen med en fet dos av hockeynostalgi.

8. Avgörande Canada Cup-finalen 1987

Egentligen råder jag ju er att se alla tre finalerna, de är alla helt suverän hockeyunderhållning och finns tillgängliga på Youtube. Det går säkert att få tag i dem i bättre kvalitet också, för den som tar pandemin som ett bra tillfälle till obemärkt fildelning. Men om ni bara ska se en match är ju det här den allra bästa. Jag ska låta bli att spoila för er yngre läsare som möjligen inte vet hur det här slutade, men den här finalmatchen hade precis allt. Makalösa vändningar, dramatik, snygga mål, klassisk vintage i största allmänhet och listan på de 40 spelare som var ombytta i den här matchen är ju en Who’s Who över 80- och 90-talets absoluta största stjärnor. Pandemi eller inte - vi kommer aldrig att få se en liknande internationell hockeybatalj som den här igen.





7. Gamla SM-finaler på SVT Play

Detta är något av en guldgruva och om SVT har hjärtat på rätta stället kan det ju falla sig så lyckosamt att de passar på att ladda upp ännu mer material nu. Det vore väl hyggligt när merparten av deras finansiärer sitter hemma i självisolering.

Att se gamla SM-finaler är något av en ögonöppnare även för en gammal uv som undertecknad. SM-finalen mellan Brynäs och Luleå 1993 var den första finalserie jag verkligen minns att jag följd från start till mål i sin helhet. Jag tyckte då att den var riktigt snabb och underhållande. Men när man ser om de här matcherna idag så undrar man ju rentav om man inte själv hade hängt med i det där tempot…

Eller nä, kanske inte. Men herregud vad sporten har utvecklats.

Likväl: här finns det gott om sköna nostalgilirare som Pekka Lindmark, min vän Håkan Södergren och en del framtida NHL-stjärnor att njuta av. När ni ändå är inne på Öppet Arkiv och snurrar kan jag även tipsa om TV-pucken 1988 med killar som Foppa och Näslund i huvudrollerna.



https://www.oppetarkiv.se/video/2721595/sm-i-ishockey-herr-sm-finalen-i-ishockey-1986



6. ”A C of Champions” – Calgary Flames vinner Stanley Cup 1989

Den här videon lånade jag av min kompis Martin Haglund, som i sin tur hade lånat den av vår lagkamrat Johan ”Bula” Lindström. Vid 14-15 års ålder var ”Bula” en av de bästa hockeyspelarna i hela Småland och sett till rena skills har jag varken förr eller senare sett många spelare som var så kompletta i unga år. Kanske för att han tyckte det var roligare att spela hockey än att sitta och glo på hockeyfilmer.



Anyway, min vana trogen lämnade jag inte tillbaka den här videon på flera år. Kanske har jag inte ens lämnat tillbaka den ännu. Jag är lite Ove Sundberg på det viset, inte av snålhet men av glömska. Jag tror jag har sett den 50 gånger och kan varenda citat utantill.

Det är en dryga timmen lång genomgång av Stanley Cup-slutspelet 1989, ett slutspel som inleddes med att Wayne Gretzky och hans nya klubb LA Kings slog ut sina gamla lagkamrater hos tvåfaldigt regerande mästarna Edmonton redan i första rundan.



”Come what may, hockey would have a new champion in 1989”, som de konstaterar i filmens första stycke.



Andra halvan av filmen ägnas nästan helt åt finalserien mellan Calgary och Montreal. Det blev en duell mellan Patrick Roy och Mike Vernon, mellan Doug Gilmour och Bobby Smith och mellan Chris Chelios och Al MacInnis. Det var också på sätt och vis en duell mellan Mats Näslund och Håkan Loob, men båda är tyvärr nästan helt osynliga genom hela filmen.

Likväl, det här är bra och nostalgihåren reser sig fortfarande.







5. Ultimate Gretzky

Den här filmen är producerad några år efter att Wayne Gretzky har hängt skridskorna på hyllan och det är bra, för då får man ju liksom med karriären från början till slut. Nu hände det ju faktiskt inte särskilt mycket kul i Gretzkys karriär efter 1993, men det är ändå en rörande berättelse om en av tidernas mest dominanta idrottsmän som också är välproducerad och full av hockeyklipp.







4. Fjärde SM-finalen mellan Luleå och Frölunda 1996

Här har vi ett fascinerande tidsdokument, en final som går till historien som en av de mest våldsamma och känsloladdade genom tiderna och som blivit omskriven en del på senare tid i form av intervjuer med bland annat Frölundas Christian Ruuttu.

Vid den här tiden var jag mycket passionerad Frölunda-supporter. Det var mitt lag i Elitserien och den här säsongen innebar en makalös resning. Från att ha spelat kvalhockey i Ljungby så sent som våren 1995 tog de sig till SM-final 1996. Efter tre vilt stökiga matcher var Frölunda i brygga med 1-2 mot ett brutalt och råbarkat Luleå, med flåbusar som Tomas Holmström, Bulan Berglund och Johan Rosén i huvudrollerna. På grund av hästhoppning fick Frölunda inte spela den fjärde matchen i Scandinavium utan i ett knökfullt Frölundaborg. Stämningen blev elektrisk därefter och det kändes hela vägen genom TV:n och ut i vardagsrummet i det hotellrum i Danmark där familjen Sibner var på påsksemester.

Full disclosure: Frölunda förlorade och jag var på vippen att skicka TV:n ut från balkongen.

Men om någon vill göra en vetenskaplig insats så här i pandemitider: titta på den här matchen, skriv ner alla förseelser och försök räkna ut hur många utvisningsminuter som hade utdömts ifall matchen spelats idag. Jag gissar på strax över 4000.







3. ”Big Shot” – historien om John Spano och New York Islanders

Jag vet tyvärr inte riktigt hur det funkar att komma åt den här filmen i Sverige. Den är del av ESPN:s serie ”30 for 30” och den finns här i USA på ESPN+ och den går att köpa/hyra på YouTube. Jag vet att den har funnits på C More i Sverige men kommer inte åt det härifrån och kan inte kolla om den finns kvar. Det borde hur som helst gå att få tag i den för några tior på ett eller annat sätt och det är den värd.

Detta är en helt makalös historia om hur bluffmakaren John Spano dyker upp från ingenstans och lyckas övertyga Gary Bettman och en rad andra prominenta personer att han är god för miljarder och sugen på att köpa ett NHL-lag. Under en period lyckas han faktiskt svindla sig till kontrollen över New York Islanders i vad som kanske var de mest desperata månaderna i klubbens historia under säsongen 1996-97. Ni vet då när de hade mördaren från ”I know what you did last summer” på tröjan.



Hela berättelsen är helt makalös och man vill ju intala sig själv att något liknande aldrig skulle kunna hända idag… väl?







2. ”Pavel Bure: A rocket through time”

Man måste verkligen gilla Pavel Bure för att se hela den här filmen, men om man gör det är det ju som en enda lång erotisk film utan avbrott för rörmokeri och uselt skådespeleri.

Regissören Kevin Wong har lyckats pussla ihop videomaterial som innehåller mer än 300 av Pavel Bures mål i NHL och i ryska landslaget. Det är en av de mest tålmodiga och actionladdade dokumentärer jag har sett och det är inte särskilt mycket snack eller intervjuer jämfört med liknande filmer. Det är mest bara en enda lång kavalkad av highlights.

Det börjar med att Pavel Bure gör mål och läckra passningar och 85 minuter senare sitter man där och bara gapar. Jösses, vilken lirare han var.







1. ”Cold War on Ice – the 1972 Summit Series”

Nu är vi ju tillbaka till långt innan min egen födelse och de här matcherna var länge rätt så okända för mig. I Sverige minns mina äldre släktingar dem främst för att det kanadensiska laget stannade till några dagar i Stockholm på vägen till Moskva. Där ägnade de antagligen ett par dagar åt att dricka Pripps på Grand Hotel och försöka idka samlag med svenska kvinnor på nattklubben Alexandras. Men de polisongbeklädda hockeyproffsen spelade också två träningsmatcher mot Tre Kronor och passade på att slå av lite näsben på de intet ont anande snickare och elektriker som på den tiden utgjorde det svenska hockeylandslaget. Om detta skrevs ymnigt i svensk press och det är också med i dokumentären.

Men det handlar såklart om något annat: det första riktiga mötet på is mellan det bästa av kapitalismen och det bästa av kommunismen. Sovjetarmén mot NHL.

Utanför isen är ju den matchen sedan länge avgjord och det gamla Sovjet och östblocket är ett minne blott. Men 1972 var det en helt annan femma och de infernaliska åtta matcherna blev en enda lång maktkamp, där segervissa kanadensare snabbt tvingade samla sig för att rå på de disciplinerade och skickliga ryssarna.

Idag hade ett tiotal spelare suttit i fängelse efter en sådan här matchserie. Men även om det kanske är tur att världen och ishockeyn utvecklas så är det ändå stor underhållning att se hur den fungerade förr.

Det här måste alla helt enkelt se.