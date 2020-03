Sjukdom i finallagen – SDHL ställer in finalmatcher

Kvällens tilltänkta SM-final mellan HV71 och Luleå ställs in.

Under fredagseftermiddagen meddelade SDHL via sin hemsida att ligan tillsammans med Svenska ishockeyförbundet kommit överens om att ställa in både kvällens match samt söndagens möte lagen emellan, då ligan fått besked om sjukdom i finallagen.

HV71 LEDER MATCHSERIEN

Bara en kort stund innan SDHL:s besked om att finalmatcherna skjuts upp meddelade Svenska ishockeyförbundet att damernas SM-finaler kommer att avgöras i bäst av tre matcher istället för tidigare bäst av fem matcher.

Under eftermiddagen kommer damernas elitkommité att samlas för att diskutera hur man ska gå vidare i processen för att spela klart finalserien. Kommiténs förslag kommer senare att lämnas till Svenska ishcokeyförbundets verkställande utskott för beslut.

HV71 leder matchserien med 1–0 i matcher sedan man vunnit bortamötet med 3–2.