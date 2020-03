Ovisshet, elände och frustration är tre ord förknippade med både hockey och samhälle just nu. Men låt oss icke enbart misströsta. I veckans NHL med Uffe Bodin blir det en tillbakablick på tio ögonblick som färgat säsongen i världens bästa liga.

Det finns många anledningar att deppa just nu. Corona-skiten påverkar oss på alla plan i samhället och i princip ingen lämnas oberörd. Självklart inte heller ishockeyn.

Det kan kännas trivialt att gnälla på att det ställs in matcher, att säsonger, turneringar och slutspel är i fara. Men det må så vara. För många av oss är ju hockeyn något som fyller vårt liv med underhållning och vardagsflykt, ja till och med mening och syfte om jag får tillåtas vara krass.

Men det vore ju fan om vi bara vek ned oss och begravde oss självömkan. Någonstans tänker jag att det här kan bli ett bra tillfälle för oss som befolkning att bli mer ödmjuka, i större utsträckning uppskatta det vi har och samtidigt sluta ta allt för givet. För i Sverige har vi det förbannat bra, låt oss vara ärliga med det.

Vi kanske kan kalla det för ett uppvaknande.

Hur som helst ska jag inte ägna de här raderna åt kvasifilosofiska resonemang. Det är klart att det känns för jäkligt att vi kanske inte får se en upplösning på hockeysäsongen. Att vi kanske bara får spekulera i vem som skulle ha vunnit Stanley Cup, SM-guld eller VM. Men i stället för att fortsätta älta vill jag använda det här utrymmet till att se tillbaka på det vi hann uppleva innan i det här fallet NHL stängde dörren i går.

För det var ju en jäkla fin NHL-säsong vi fick vara med om så länge det varade.

Här nedan ser jag tillbaka på de tio mest minnesvärda ögonblicken under säsongen.

10) David Pastrnaks målfyrverkeri

Det kom inte som någon överraskning att David Pastrnak varit en av de stora profilerna i NHL den här säsongen. Boston Bruins-stjärnan visade redan i fjol att han är en elitspelare i ordets rätta bemärkelse. Nu ser han ut att berövas möjligheten att skjuta in sig i 50-målsklubben, men jag vill ändå slå ett slag för den ständigt leende tjecken här.

Det finns få NHL-spelare som har samma förmåga att höja humöret som han har. Han är charmig, lättsam och bjuder frikostigt på sig själv. Det är få förunnat i dagens proffsidrott att vara så genuin som Pastrnak är.

Att han skulle han skulle ha en stark säsong blev klart rätt tidigt. Redan i oktober hade han en statement-match mot Anaheim Ducks där han sköt Bostons samtliga fyra mål och satte ribban för säsongen. Totalt svarade han för fyra hattrick innan corona-stoppet och hade utöver det en match med fem assist mot New York Rangers.

Mer Pasta åt folket!





9) Brett Hulls gloria faller på sned – igen

Brett Hull är en av NHL-historiens främsta målgörare. När jag växte upp var han en spelare man gärna paxade på landbandyn eftersom det innebar att man fick stå och bomba slaggor i tid och otid. I mitt fall innebar det mest att jag vräkte i väg en massa grus mot den stackars målvakten eftersom jag sällan träffade bollen med någon större ackuratess.

Brett Hull tycks vara på samma våglängd som tioårige Uffe Bodin numera. Skillnaden är att det i hans fall tycks bero på antalet enheter han har tryckt innanför västen innan sina offentliga framträdanden. Under St. Louis Blues Stanley Cup-parad i somras fick Hull feeling och tyckte att det var en bra idé att ge sig i kast med lagets kampsång "Gloria" när han skulle hålla tal inför människorna som följde festligheterna. Det var underhållande – på helt fel sätt.

Under All-Star-festen i St. Louis i januari var Hull i farten igen. Den här gången bjöds han in att delta i prickskyttetävlingen av Ryan O'Reilly – och börjar med att tappa ned pucken från rampen de står på. Den stora "behållningen" här är emellertid ex-stjärnans fulltankade blick när han kliver upp på rampen.

"I'm having what he's having!"

8) Taylor Hall-trejden – och dess oväntade effekt

Att Taylor Hall inte skulle bli kvar i New Jersey Devils blev ganska snabbt självklart efter att laget fått en riktigt medioker start på grundserien. Redan i mitten av december, mer än två månader innan trade deadline, kom beskedet att Arizona Coyotes gjort den offensiva satsningen och skopat upp stjärnan i en omfattande trejd.

Hall, som kan bli unrestricted free agent till sommaren, skulle ge Coyotes ett offensivt lyft som skulle leda hela vägen till slutspel. Var det tänkt. Men faktum är att laget inte alls lyfte med Hall i laget. Tvärtom.

Nu ska den tidigare Hart Trophy-vinnaren inte lastas för lagets nedgång. Det finns andra faktorer som spelat in i det här. Men det är ändå en smula märkligt hur Coyotes kunde ha sådan fin plusstatistik innan trejden för att sedan förlora 21 av 35 matcher med stjärnvärvningen i laget.

Innan trejden toppade Arizona Coyotes Pacific Division. När vi ligan i går pausades på obestämd tid var man inte ett slutspelslag. Märkligt, som sagt var.

Taylor Hall.Foto: Eric Bolte/USA Today Sports



7) "Han blev trejdad var sa du!?"

Trade deadline 24 februari var en mer hektisk dag än många hade förväntat sig. 55 spelare var involverad i 32 trejder och vi fick se en del överraskande bytesaffärer som man inte riktigt hade kunnat förutse.

En spelare som vi var ganska säkra på ATT han skulle bli trejdad var Robin Lehner. Chicago Blackhawks föreföll, överraskande nog, inte vara intresserade av att investera i ett längre kontrakt med honom. I stället valde man att trejda den 28-årige svensken för att inte förlora honom utan ersättning.

Så vilken klubb skulle det bli? Carolina? Detroit? Toronto? San Jose?

Nej, i stället hamnade Lehner i Vegas Golden Knights. Med tanke på att de redan har Marc-André Fleury i sin laguppställning var det en synnerligen oväntad destination. Visst, Fleury hade inte haft sin bästa säsong och backupen Malcolm Subban har inte känts helt pålitlig, men att det skulle gå så långt som att klubben skulle värva en av ligans bättre målvakter – som reserv – kändes långsökt.

Nu visade sig värvningen vara helt rätt. Innan säsongen snöpligt pausades hade Lehner tre raka segrar och en räddningsprocent på 94,0 i nya klubben. Jag hoppas innerligt att vi får chansen att se vad det leder till.

Robin Lehner blev snabbt en hit i Vegas.Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports



6) Kevin Bieksa stjäl showen under Sedinarnas firande



Vilken ynnest det var att få besöka Vancouver under Sedin-veckan förra månaden! Att en gång för alla få en bekräftelse på hur stora tvillingarna faktiskt är i British Columbia, hela Kanada för att inte säga NHL. Den kärlek som riktades mot bröderna från Ö-vik värmde i själen.

Men det allra bästa med veckan var varken tröjhissningen av 22 och 33 eller de återkommande hyllningarna. Nej, det var utan tvekan Kevin Bieksas tal under tröjceremonin.

Hockeyspelare kan vara rätt platta och tråkiga i offentliga sammanhang. Ofta som en slags försvarsmekanism mot att hamna i situationer där man känner sig osäker. Men inte Bieksa. Han jäklar i mig bara körde. Lite snyggt avslöjade han Sedinarnas (ringa) synder samtidigt som han på ett lika kärleksfullt som komiskt sätt hyllade dem för sina insatser i Canucks tröja.

Det var hysteriskt vackert.

Det blev givetvis inte sämre av att Vancouver Canucks följde upp ceremonin med att besegra Chicago Blackhawks med 3–0 – efter 49 räddningar av Jacob Markström. Det blev en kväll jag aldrig kommer att glömma.

5) Bobby Ryans sensationella comeback



Jag vet inte om jag börjar bli sentimental, men närmare till tårarna har jag definitivt numera. Bobby Ryans hemmacomeback efter sin kamp mot alkoholismen blev ännu en påminnelse om det. När han smällde in ett hattrick i mötet med Vancouver Canucks den 27 februari brast det. På ett positivt sätt.

Det var oerhört vackert att se hur Ottawa-publiken skanderade hans namn och gav honom en stående ovation efter det tredje målet. Och också att se hur rörd han blev av det. Jag tror att det är ett ögonblick som kommer att vara ett av de mest betydelsefulla för honom själ den dagen han ser tillbaka på sin karriär.

Elitidrott må bara vara underhållning, men dess förmåga att skapa livsbejakande ögonblick ska på intet sätt förringas. Bobby Ryans vackra hemkomst blev ett bevis för det.



4) Skämtar du med oss, Mika!?

Jag har argumenterat mig blå i ansiktet för att Jacob Markström varit MVP bland alla svenskar i NHL den här säsongen. Det står jag fast vid. Men det innebär inte att jag vill förringa Mika Zibanejads monstersäsong. För den är, offensivt sett, bland det mäktigaste vi har sett i svensk väg på länge.

Givetvis ställdes allt på sin spets förra veckan när 26-åringen skickade in fem (!) mål i en och samma match när New York Rangers besegrade Washington Capitals. Zibanejads 41 mål på 57 matcher ger det bästa målsnittet av samtliga spelare i ligan den här säsongen. Hans snitt på 0,72 mål per match hade gett närmare 60 mål över en 82 matcher lång grundserie.

Det understryker känslan av frustration över att han åkte på den där hjärnskakningen som gjorde att han missade en massa matcher tidigt på säsongen. Men även att vi befinner oss där vi befinner oss i världen just nu. Hade NHL:s grundserie spelats klart hade han åtminstone fått chansen att bli den andra svensken till 50 mål genom tiderna efter Håkan Loob.

*Sad face emoji*





3) "Russian Machine Never Breaks"

Han fyller 35 år i september. Men Alexander Ovetjkin visar INGA tecken på att sakta ned. Det gör honom i det närmaste unik. Innan torsdagens besked att ligan pausas hade ryssen skjutit 48 mål på 68 matcher och var på god väg mot 50 mål för nionde gången i sin NHL-karriär.

För att sätta det i någon slags kontext så finns det bara en NHL-spelare i ligans historia som gjort 50 mål eller fler under sitt år som 35-åring. Det var Boston Bruins Johnny Bucyk säsongen 1970/71.

Ovetjkin passade dessutom på att bli den blott åttonde spelare i NHL-historien att nå 700 mål när han dunkade in ett mål i förlustmatchen mot New Jersey Devils förra månaden. Just nu står han på 706 mål och är åtta i alla tiders målliga, bara två mål efter sjuan Mike Gartner. Ovetjkin har alla möjligheter att avancera förbi Gartner och kanske till och med ta sikte på 800 mål. Om han bara får tillåtelse av moder jord.





2) Battle of Alberta kokar igen

Jag ville gör den här listan så lättsam och fredlig som möjligt. Men det är omöjligt att undvika att ta med Battle of Alberta i det här sammanhanget. För säga vad man vill om det som utspelade sig i mötena mellan Edmonton Oilers och Calgary Flames, men det fanns inte någon hockeyintresserad person som inte hade en åsikt om det. Vare sig det var hockeypacifister eller hockeyfights.com-knarkare, och alla däremellan, fanns det åsikter om vad som utspelade sig i de heta Alberta-derbyna.

Allt kom till sin spets den 2 februari när lagen möttes i en synnerligen infekterad drabbning i Calgary. Där blev det så upprört att de flesta slogs – inklusive Cam Talbot och Mike Smith. Paradoxalt nog två målvakter som föregående säsong hade representerat motståndarlaget.

Allting hade börjat med en konflikt mellan Oilers elaking Zack Kassian och Flames superpest Matthew Tkachuk. Och just när man trodde att den beefen var ur världen tog det hus i helskotta.

Att det blev så våldsamt som det blev var inte nödvändigt, men känslorna som matcherna lagen emellan genererade var uppfriskande.

1) Från Zamboni-förare till NHL-målvakt

Det händer att verkligheten överträffar dikten. I NHL fick vi uppleva det den 23 februari i år. Matchen mellan Toronto Maple Leafs och Carolina Hurricanes i Scotiabank Arena fick en milt sagt oväntad twist när gästernas målvakter James Reimer och Petr Mrázek drabbades av skador. Inbytte Mrazek däckades efter en kollision med Leafs forward Kyle Clifford – och plötsligt stod "Canes" där utan en målvakt.

In på isen kom 42-årige David Ayres, till vardags vaktmästare i Leafs träningsanläggning Mastercard Centre. Ayres hade med ojämna mellanrum använts som extramålvakt av Leafs och deras farmarlag Toronto Marlies. Nu skrinnade han in framför 19 000 åskådare för att försöka stoppa sina egen arbetsgivare från att vinna en viktig match.

Och det lyckades han sjukt nog faktiskt med.

Okej, Hurricanes begränsade Leafs till tio skott på mål efter målvaktsbytet – och Ayres släppte de två första. Men likväl lämnade han matchen som vinnare i och med bortalagets 6–3-seger. Inom loppet av några osannolika timmar gick David Ayres från att vara en rätt alldaglig kanadensaren till den mest omtalade personen i hockeyvärlden. Ja, till och med utanför hockeybubblan bereddes han stor uppmärksamhet.

Kanske mjölkades den här storyn lite väl hårt och gjordes till något större än den egentligen var. Men det kan jag leva med. Det var ändå en sådan händelse som fick hakan att ramla i golvet.