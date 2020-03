NHL:s rekommendation: ställ in alla träningar

NHL förväntas under torsdagen meddela att ligan pausar allt spel till en följd av coronavirusets utbredning i Nordamerika. Redan på morgonen, lokal tid, valde man att rekommendera klubbarna att ställa in alla lagaktiviteter.

SHL har under torsdagen meddelat att man skjuter upp slutspelet till slutet av mars i hopp om att corona-situationen i Sverige ska bli kontrollerbar. I NHL förväntas ett liknande besked komma sedan basketligan NBA i natt beslutade att pausa allt spel.

Redan under torsdagsmorgonen gav NHL en indikation kring det här genom att rekommendera sina klubbar att ställa in alla lagaktiviteter under dagen. I ett kort pressmeddelande skriver ligan att klubbarna inte bör ha morgonvärmningar, träningar eller andra lagmöten i dag.

NBA tog beslutet att skjuta ligaspelet på framtiden. Detta inför nattens möte mellan Utah Jazz och Oklahoma City Thunder sedan en av Jazz spelare, Rody Gobert, ska ha testats positivt för covid-19, sjukdomen som coronaviruset dragit med sig.

Gobert och hans Jazz har under den senaste tiden spelat i arenor som NBA-klubbar delar med NHL-klubbar. Detta i bland annat Boston och Toronto.

Given the uncertainty regarding next steps regarding the coronavirus, Clubs are advised not to conduct morning skates, practices or team meetings today.