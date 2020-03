Avslutade grundserien – som fyramålsskytt

Tomt på alla läktare, men trots det en hel del mål. Den sista omgången i SHL:s grundserie bjöd bland annat på ett rejält målfyrverkeri signerat en het forward i Färjestad.

Vilken avslutning på grundserien – och i värsta fall hela säsongen – det blev för Jesper Olofsson. Forwarden, vars målskytte exploderat senaste tiden, stod för ett hattrick och utöver det en assist i den första perioden av kvällens möte med Växjö.

Olofsson hade tre mål på sina två senaste matcher efter sin comeback 7 mars. Nu avslutade han säsongen med att bli fyramålsskytt efter att ha skjutit ytterligare ett mål i den tredje perioden.

– Det är lite sjukt faktiskt... De går in. Det är verkligen ett målstim nu. När man gör mål i matcherna innan vill man ta fler avslut och i dag har det varit effektivt, säger Jesper Olofsson till C More.

Marcus Nilsson säkrade segern i poängligan genom att svara för 1+2 i matchen och stanna på 54 poäng (12+42) på 50 matcher.

Tack vare vinsten kunde Färjestad säkra andraplatsen i grundserien, vilket innebär en kvartsfinal mot den högst rankade vinnaren i åttondelsfinalen. Givetvis förutsatt att säsongen slutförs.

Växjö – Färjestad 4–7 (0–4, 2–2, 2–1)

Växjö: Niclas Lundgren, Richard Gynge, Casey Bailey, Miika Koivisto.

Färjestad: Jesper Olofsson 4, Emil Forslund, Marcus Nilsson, Lucas Ekeståhl Jonsson.

Vilken helomvändning!

Malmö dominerade den första perioden av Skånederbyt och fick med sig en rättvis tvåmålssledning. Men sedan vände det – ordentligt. Rögle gick ikapp i andra perioden och i tredje kom sedan segerpushen. Simon Ryfors forcerade in sin egen retur till 3–2 varpå Ted Brithén spädde på till 4–2 i powerplay. Dennis Everberg fastställde slutresultatet till 5–2 – och Rögle vann därmed alla fyra derbyn mot Malmö den här säsongen.

Vinsten medför att Rögle slutar trea i SHL-tabellen och får möta Djurgården i en eventuell kvartsfinal.

– Skulle det bli spel utan folk på läktaren i ett slutspel får det vara så, men man vill dela en framgång med fansen på bästa sätt och det gör man med fansen i arenan. Vi får ta det som det kommer, säger Ted Brithén till C More.

Rögle – Malmö 5–2 (0–2, 2–0, 3–0)

Rögle: Adam Edström, Nils Höglander, Simon Ryfors, Ted Brithén, Dennis Everberg.

Malmö: Frederik Storm, Johan Olofsson.

Seriesegraren Luleå fick avsluta säsongen med en seger mot rivalen Skellefteå – och dessutom hålla nollan i processen. Joel Lassinantti stoppade samtliga 25 skott och höll sin sjätte nolla den här säsongen när Luleå vann med 3–0 på hemmais.

Nils Lundkvist satte punkt för en historiskt stark grundserie genom att skjuta säsongens elfte mål och stanna på 31 poäng (11+20) på 45 matcher. Bästa av alla juniorbackar i SHL:s historia.

Luleå möter den lägst rankade vinnare av åttondelsfinallagen i sin kvartsfinalserie. Skellefteå ställs mot HV71.

Luleå – Skellefteå 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

Luleå: Nils Lundkvist, Karl Fabricius, Konstantin Komarek.

Leksand fick med sig en stabil seger i den sista matchen innan det eventuella kvalet för sin fortsatta SHL-existens. De vände underläge 0–1 från den första perioden till 3–1 i den andra och punkterade matchen när Marek Hrivik sköt sitt andra mål i matchen.

Vinsten gör att Leksand undviker jumboplatsen i SHL och slipper möta det högst rankade allsvenska laget om det blir ett kval.

HV71 slutar femma i SHL:s grundserie och möter fyran Skellefteå i sin kvartsfinal om den blir av.

Leksand – HV71 5–2 (0–1, 3–1, 2–1)

Leksand: Marek Hrivík 2, Mattias Ritola, Martin Karlsson, Daniel Gunnarsson.

HV71: Linus Fröberg, Markus Lauridsen.

Trots en storseger i Gävle lyckades inte Örebro greja sjundeplatsen i tabellen. Frölundas övertidsmål mot Djurgården skickade ned närkingarna på en sjundeplats. Det innebär att man ställs mot Malmö i sin åttondelsfinal om den spelas.

Max Lindholm hade en fin kväll efter en stundtals tuff första säsong med Örebro och svarade för 1+2.

Mats Rosseli Olsen såg till att skjuta de regerande svenska mästarna Frölunda till sjundeplatsen i SHL-tabellen. Hans övertidsmål mot Djurgården gjorde att göteborgarna blir det högst rankade laget i åttondelen.

Annars lät Frölunda en till synes given trepoängare glida dem ur händerna i den tredje perioden. Där gick Djurgården från 0–2 till 2–2 och säkrade en poäng. Det räckte emellertid inte för att avancera i tabellen. De slutar sexa och ställs mot trean Rögle i en eventuell kvartsfinal.

Frölunda – Djurgården 3–2 (2–0 , 0–0, 0–2, 1–0)

Frölunda: Samuel Fagemo, Jacob Moverare, Mats Rosseli Olsen.

Djurgården: Patrik Berglund, Niclas Bergfors.

En näst intill betydelselös match fick ett vackert slut för hemmalaget – och framför allt trotjänaren Sebastian Karlsson som tvingas lämna LHC efter elva år efter den här säsongen. Karlsson säkrade nämligen LHC:s seger med ett mål i tom kasse när Oskarshamn besegrades i den avslutande grundseriematchen.

Innan dess hade Olle Lycksell skjutit vad som blev det matchvinnande 2–1-målet.

Linköping avslutar grundserien i ingenmansland, på elfteplatsen, fem poäng efter Växjö som tog den sista platsen till åttondelsfinal.

För jumbon Oskarshamn väntar eventuellt ett kval för fortsatt spel i SHL.

Linköping – Oskarshamn 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

Linköping: Nichlas Hardt, Olle Lycksell, Sebastian Karlsson

Oskarshamn: Rickard Palmberg.