Efter NHL:s besked – nu följer andra ligor efter

18.30 i kväll svensk tid kom beskedet att NHL trycker på pausknappen. Coronavirusets utbredning i Nordamerika tvingade ligan att agera och man valde därför att skjuta resten av grundserien på framtiden.

Det dröjde inte länge efter att NHL meddelat sitt beslut innan andra ligor följde efter. Farmarligorna AHL och ECHL samt juniorligorna i CHL (QMJHL, OHL och WHL) meddelade snabbt att de också väljer samma lösning.

I den amerikanska collegehockeyn går man steget längre och ställer in resten av säsongen helt och hållet. Detta för både damer och herrar – samt i samtliga sporter som pågått fram tills nu.

NCAA cancels remaining winter and spring championships: https://t.co/qzKAS4McEI pic.twitter.com/G6XreZx35E

I den kanadensiska collegehockeyn har man däremot tagit ett annat beslut. Just nu spelas det om mästerskapstiteln i provinsen Nova Scotia och enligt ett beslut i dag ska den spelas färdigt. Till saken hör att man ännu så länge inte har upptäckt ett enda fall av covid-19 i Nova Scotia.

Official statement on the 2020 Cavendish Farms University Cup. pic.twitter.com/vKtUSrdWwL