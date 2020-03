Skellefteås oro: Stjärnmålvakten skadad

Gustaf Lindvall har varit en av Skellefteås absolut viktigaste spelare den här säsongen. Målvakten har fått sitt stora genombrott den här säsongen och har både bäst räddningsprocent i SHL, högst vinstprocent samt en delad förstaplats med Oscar Alsenfelt i kategorin flest hållna nollor.

När Skellefteå nästa vecka ska gå in i kvartsfinalspelet är Lindvalls status osäker.

"VET INTE VAD SOM HÄNDE"

Detta efter att han tvingats avbryta gårdagens straffläggning mot Växjö (2–3). Efter matchen var Skellefteås tränare Tommy Samuelsson fåordig kring skadans natur.

– Ärligt talat vet jag inte vad som hände, vi får avvakta och se i morgon. Men något hände ju, det kunde alla se, sade han till Västerbottens-Kuriren.

UNDERKROPPSSKADA

Under onsdagsmorgonen uttalade sig Skellefteås läkare Erkki Vänäläinen för första gången om Lindvalls skadestatus.

– Det är oerhört tråkigt att han blivit skadad. Vi tar det vidare under dagen och vi kommer att fortsätta undersökningen med kompletterande uppgifter. Det handlar om en skada i nedre delen av kroppen. Men i dagsläget kan man inte säga så mycket om det. Just nu har jag inte så mycket att säga. Vi gör kompletterande undersökningar under dagen och sedan har vi en bättre bild av skadans omfattning, säger han till Norran.

Det är alltså osäkert hur länge Lindvall blir borta. Vänäläinen räknar i alla fall bort honom från spel i morgondagens rivalmöte med Luleå.

– Nä. Han kommer nog inte spela i morgon – men vi måste som sagt komplettera våra uppgifter innan vi vet säkert vad det handlar om.