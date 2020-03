Beskedet: Förbundskaptenen får lämna sitt uppdrag

Ylva Martinsen klev in som svensk förbundskapten inför fjolårets säsong efter att ha tagit över stafettpinnen från Leif Boork.

Nu står det klart att det inte blir mer än två säsonger som förbundskapten för Damkronorna för 43-åringen. I ett videoklipp på Svenska ishockeyförbundets hemsida meddelar ordföranden Anders Larsson att man valt att inte förlänga det avtal Martinsens avtal som går ut nästa månad.

– Vi har tagit beslutet att anställa en ny förbundskapten nu när Ylva Martinsens kontrakt går ut den sista april, säger Larsson.

– Jag vill å svensk hockeys vägnar, Svenska ishockeyföbundet och även för personlig del rikta ett stort, stort tack till Ylva Martinsen och hela teamet runt henne som gjort ett hårt arbete under de här två åren med väldigt speciella förutsättningar.

FÖRRE SSK-TRÄNAREN TAR ÖVER

Martinsen var ansvarig för Damkronorna under fjolårets VM-fiasko, där man åkte ur VM:s toppdivision. Tanken var att man skulle spela sig tillbaka till A-VM under våren under B-VM-turneringen i Frankrike, men turneringen ställdes in till följd av coronaviruset.

Ny förbundskapten blir istället före detta Södertälje-tränaren Ulf Lundberg.



– Det har varit en tid av agnenäma problem den senaste tiden där jag haft några olika intressanta anbud att välja mellan, men förbundskapten för Damkronorna är det som känts allra mest stimulerande, säger Lundberg.