Veckans SHL-lag #22

Målvakt:

Niklas Svedberg, Djurgården (3)

Djurgårdens förstemålvakt har en stark vecka bakom sig med seger i två av två matcher. Svedberg har vuxit ut till en av Djurgårdens allra viktigaste spelare den här säsongen och under veckan som gick visade han hur mycket han kan komma att betyda för Stockholmslaget i det stundande SM-slutspelet.

Den fina veckan svärtades ned en aning på grund av den avstängning Svedberg drog på sig, men i mina ögon var han förra veckans främste krigare mellan stolparna.

Niklas Svedberg.Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



Backar:



Jonas Holøs, Linköping

Linköping har inte längre något att spela för och kanske har det fått LHC:arna att släppa ned axlarna en aning. Under lördagen slog man stekheta Skellefteå med 4–3 på hemmais, mycket tack vare norske Jonas Holøs insats på blålinjen. Norrmannen stod för två mål i matchen och hade överlag en mycket stabil vecka med totalt tre poäng till sitt namn. Loggade stora minuter (23:05 i snitt) i de tre matcher han spelade utan att vara inne på något baklängesmål.

Erik Gustafsson, Luleå (5)

Luleåbacken fortsätter att vara en av SHL:s absolut främsta backar. Den gånga veckan var inget undantag, där han förutom superstabilt spel i försvarszonen även bidrog med tre poäng framåt. Gustafsson är den spelare som spelare allra mest i ligans bästa lag – och som han gör det.

Erik Gustafsson.Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson



Forwards:

Carl Persson, Malmö

Malmöforwarden, som har haft en tung säsong till och från, verkar ha toppat formen lagom till slutspelet. Med sina fem poäng den gångna veckan var Carl Persson den poängstarkaste spelaren i hela SHL. De gem poäng han skrapade ihop var lika mycket som han hade noterats för på de 18 senaste matcherna han hade spelat inför den här veckan.

Lias Andersson, HV71 (2)

Prestigevärvningen från HV71 klev fram ordentligt under den gånga veckan och stod för inte mindre än två matchvinnande mål för Jönköpingslaget. Totalt blev det tre poäng (2+1) på tre matcher för Andersson som sedan sin ankomst till SHL stått för elva poäng på 13 matcher.

Oscar Möller, Skellefteå (2)

Oscar Möller har varit en av Skellefteås främsta spelare under den senaste månadens tid när västerbottningarna radat upp segrar. Under den gånga veckan blev menyn 1+3 på tre matcher. Möller nådde 20-målsplatån i mötet med Malmö under torsdagen, en notering han tidigare nått en gång tidigare under sin SHL-karriär (27 mål säsongen 2013/14).

Oscar Möller.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Veckans...

...mest oväntade comeback: Under fredagen kom uppgifter gällande att Gustav Rydahl kunde bli borta en bit in i SM-slutspelet. Under lördagen fanns han med i Färjestads trupp i matchen mot Djurgården. Enligt honom var det aldrig aktuellt att han skulle missa matcher in i slutspelet.

– Nej för fan. Det var det inte. Jag känner mig som sagt fräsch i hela kroppen så det är inga bekymmer med mig, sade han till Hockeysverige.se i lördags.

...otäcka smäll: Scenerna där Brendan Shinnimin låg utslagen på isen i Malmö var obehagliga. Med hjälp av en bår rullades Växjöforwarden ut på isen iförd nackkrage, scener som aldrig är roliga att se. Senare under kvällen meddelade Växjö att läget var förhållandevis bra med Shinnimin, tack och lov.

Brendan Shinnimin fördes till sjukhus efter en otäck smäll.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



...succédebut: Brynäs 18-årige talang Alexander Ljungkrantz behövde inte mer än en dryg period på sig för att göra sitt första mål i SHL. Forwarden blev målskytt i lördagens möte med Leksand, fint framspelad av juniorkollegan Oscar Birgersson.

...brödramöte: För första gången i sina karriärer fick bröderna Noah och Lias Andersson möta varandra i en tävlingsmatch. Lias HV71 drog det längsta strået mot Noahs Färjestad, men lillebror Andersson var trots förlusten på gott humör efter matchen.

– Man har drömt om det här sedan man var liten, sade Noah till Hockeysverige.se efter matchen.

...avsked: I början av veckan meddelade Tommy Samuelsson att han valt att tacka nej till en kontraktsförlängning med Skellefteå AIK. Nu startar arbetet för Skellefteå för att hitta en ersättare till Samuelsson som tränar laget de senaste två säsongerna.

...seriesegrare: Med fyra omgångar kvar av SHL:s grundserie så lyckades Luleå Hockey säkra seriesegern genom att besegra Rögle med 3–0 på hemmais. Det är bara att lyfta på hatten åt norrbottningarna som varit SHL:s genomgående bästa lag under grundserien. Nu går de in i SM-slutspelet med ett stort favoritskap på sina axlar – pallar de trycket?

Luleå säkrade seriesegern i tisdags.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån