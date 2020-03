Efter succén – nu prisas Mika Zibanejad

I början av mars fick Mika Zibanejad motta priset som månadens spelare i NHL för februari månad.

Nu prisas New York Rangers svenske stjärnforward igen.

Under måndagsaftonen meddelade nhl.com att den 26-årige svensken utsetts till "Veckans spelare" i NHL för sitt spel under den gångna veckan. Totalt skrapade den VM-meriterade forwarden ihop sju mål på tre matcher och blev i matchen mot Washington under natten till fredagen, svensk tid, den tredje spelaren i Rangers historia att noteras för fem mål i en och samma match.

– Det känns nästan tomt. Jag vet inte vad jag ska svara eller säga, det är fortfarande overkligt. Jag vet inte om jag någonsin kommer att förstå vad som hände i kväll, sade Zibanejad efter matchen.



LANDESKOG PÅ ANDRA PLATS

På andraplatsen över veckans främsta spelare i ligan återfinns ännu en svensk, Colorados lagkapten Gabriel Landeskog. 27-åringen var hela ligans poängbästa spelare under veckan som gick, då han stod för tre mål och sex assist på de tre matcher han spelade för Colorado.

På tredje plats återfinns Edmontons superstjärna Leon Draisaitl som stod för totalt åtta poäng på fyra matcher.