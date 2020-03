Zibanejads målform håller i sig – men Rangers föll tungt

Mika Zibanejad började där han avslutade mötet med Washington Capitals under natten till fredag, svensk tid, där han prickade in inte mindre än fem mål.

För redan sju minuter in i nattens rivalmöte med New Jersey Devils kunde Zibanejad ge Rangers ledningen med 2–1 sedan han överlistat Mackenzie Blackwood i Devils-målet med direktskott i slottet. Målet var Zibanejads 39:e mål för säsongen och detta var fjärde raka matchen som svensken hittade rätt.

"GRÄVDE NER OSS SJÄLVA"

Efter Zibanejads ledningsmål så föll dock det mesta samman för Rangers. Devils kunde vända och vinna matchen med 6–4.

– Vi gjorde det väldigt enkelt för dem. Vi hade inga svar och grävde ner oss själva i ett hål. Vi kan inte göra så här i matcherna vi har framför oss. Det var en dålig insats överlag, säger Zibanejad till nhl.com.

Henrik Lundqvist fick hoppa in mellan Rangers stolpar i den tredje perioden och räddade samtliga fem skott han fick emot sig. Ryske succémålvakten Igor Sjestjorkin blev utbytt efter att ha släppt in fem mål på 23 skott.

– Målvaktsspelet var vårt minsta problem i dag, säger Rangerstränaren David Quinn.

I New Jersey gjorde Fredrik Claesson sitt första mål för klubben sedan han trejdades till Devils i samband med NHL:s trading deadline.

New York Rangers – New Jersey Devils 4–6 (2–1, 0–4, 0–1)

New York: Filip Chytil (14), Mika Zibanejad (39), Greg McKegg (5), Tony DeAngelo (15).

New Jersey: Kyle Palmieri 2 (25), Travis Zajac 2 (9), Fredrik Claesson (1), John Hayden (3).