Svenskens första mål i nya klubben – när legendaren hyllades

Lucas Wallmark var en av många svenskar som fick packa ihop resväskan och röra på sig under NHL:s trading deadline för drygt tre veckor sedan, då den före detta Luleåcentern var en del av det utbyte som Florida Panthers fick för att skeppa iväg stjärnforwarden Vincent Trocheck till Carolina.

Sedan dess har Wallmark hunnit spela sex matcher för sin nya klubb – och i natt kom första fullträffen för Umeåsonen.

"BETYDER MYCKET"

Halvvägs in i den andra perioden tog sig Wallmark in framför Charlie Lindgren i Montrealmålet och kunde med en elegant backhand lyfta in matchens första mål.

– Det betyder mycket och det var ett viktigt mål för oss, också. Det är skönt att ha det ur vägen. Jag kände att jag hade uppe farten och att jag kunde utmana honom (målvakten) med en backhand. Jag fick ett bra pass och det var härligt att se pucken gå in, säger Wallmark till nhl.com.

LEGENDAREN HYLLADES

Förutom att Wallmark gjorde sitt första mål för Panthers och att laget vann med 4–1 var det en väldigt speciell match i Sunrise denna natt. Målvaktslegendaren Roberto Luongo, som lade plockhandsken på hyllan inför den här säsongen, hyllades inför matchen genom att få sitt nummer 1 upphissat i taket.

– Roberto har betytt mycket för alla här i Florida. Han gjorde ett fantastiskt jobb under sin karriär och har varit viktig för sporten. Han har varit viktig för ligan och även för alla målvakten. Han förtjänar verkligen det här, säger Floridas tränare Joel Quenneville.

Florida Panthers – Montreal Canadiens 4–1 (0–0, 1–0, 3–1)

Florida: Lucas Wallmark (12), MacKenzie Weegar (7), Jonathan Huberdeau (23), Mike Hoffman (28).

Montreal: Jake Evans (2).