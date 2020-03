Tillbaka i farmarligan - då briljerade Boqvist direkt

Jesper Boqvist har tillhört New Jersey under stora delar av säsongen men skickades ned till AHL i januari. Efter en dryg månad där kallades han upp till New Jersey igen för ungefär en vecka sedan, men igår placerade klubben svensken i farmarlaget i Binghamton i stället.

Väl tillbaka i farmarligan briljerade 21-åringen per omgående. I 6-4-segern mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins blev han den stora matchvinnaren och utsågs till första stjärna, efter att ha gjort både 1-0-målet och 3-1-målet.

Efter att bara ha gjort ett mål på sina första åtta matcher i AHL har den tidigare Brynässtjärnan nu gjort sex mål på de senaste åtta. Totalt har han gjort tio poäng på sina 16 framträdanden i farmarlaget under sin debutsäsong i Nordamerika.