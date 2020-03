Klefbom tillbaka i spel efter skadefrånvaron

Oscar Klefbom är redo för comeback efter axelskadan som har hållit honom borta från spel de senaste veckorna. När svensken återvänder innebär det att landsmannen William Lagesson skickas tillbaka ner till AHL.

Han har haft otur med skador under sin tid i NHL men nu är Oscar Klefbom redo för att komma tillbaka i spel för sitt Edmonton Oilers.

En axelskada tvingade bort honom från isen i nästa tre veckor men när Oilers i natt möter Columbus Blue Jackets kommer 26-åringen från Karlstad göra comeback.

Förutom skadan har årets säsong har varit en av Klefboms bästa i karriären då han har stått för 33 poäng på 59 matcher, vilket är hans näst högsta notering i NHL.



När Klefbom återvänder innebär det att svenskbacken William Lagesson tvingas flytta på sig. Den tidigare Djurgårdsbacken har fått vara uppe och göra sex matcher i NHL men nu skickas han tillbaka ner till farmarligan för fortsatt spel med Bakersfield Condors.

