Otäcka scener – förs akut till sjukhus: ”Jävligt läskigt”

Otäcka scener utspelade sig i matchen mellan Malmö och Växjö.

Brendan Shinnimin tacklades av Adam Ollas Mattsson och verkade skadas allvarligt. Den andra perioden avbröt, hans nacke fixerades och Shinnimin bars ut på bår.

– Jävligt läskigt, säger Richard Gynge till C More.

Brendan Shinnimin åkte in i sargen med huvudet först efter en tacklingen av Adam Ollas Mattsson och blev liggandes länge på isen i slutet av den andra perioden av matchen mellan Malmö och Växjö.

Perioden avbröts medan Shinnimin fick vård av ambulanspersonal. Han bars sedan ut på bår och fördes akut till sjukhus.

– Jävligt läskigt, det där är inte alls kul att se. Det är jobbigt nu, säger lagkompisen Richard Gynge till C More.

Ollas Mattsson fick matchstraff för boarding i samband med situationen.

– Såklart tråkigt när ambulansen kommer in och han ligger kvar där. Jag såg själv inte situationen. Tråkigt för Shinnimin och Växjö, säger Malmös Carl Persson till C More.

Shinnimin ska ha varit vaken och talbar då han kommunicerade med ambulanspersonal samtidigt som han fördes i väg.