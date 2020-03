Frölunda illa ute – HV-backen sköt första målet på över fyra år

HV71 tar ett stort kliv mot en topp sex-placering efter straffsegern mot Frölunda. De har nu sex poängs försprång ner till Frölunda som nu får hoppas att Djurgården inte vinner kvällens match för att fortfarande ha chansen att ta en direktplats till kvartsfinalerna.

Frölunda ligger illa ute och var i princip tvingade att vinna mot HV71 i dagens match för att hålla kvartsfinalhoppet vid liv.

Efter en mållös första period kom matchen igång i den andra perioden. Frölunda tog ledningen genomJacob Peterson. Därefter kom kvitteringen för HV71 genom Christoffer Persson.

Det var Perssons första mål i HV-tröjan efter fyra säsonger i klubben. Senast han gjorde mål i SHL var den 5 december 2015 då han var utlånad till Färjestad från Frölunda.

– Det är rätt ovanligt det jag gjorde, säger Persson till C More i periodpausen och fortsätter:

– Jag tycker Sandin drar på sig all uppmärksamhet och släpper upp den till mig. Sen kan jag egentligen kliva in några meter, men jag väljer att avlossa bössan där uppe istället och det är ett mycket bra beslut av mig.



I den tredje perioden brakade dock matchen loss då det plötsligt blev en svängig historia. Frölunda återtog ledningen men HV71 kvitterade strax därefter och hade en puck inne för 3-2 men målet dömdes bort då Simon Önerud sparkade in pucken i nät.

LIAS SÄNKTE FRÖLUNDA

Istället kunde Frölunda ta ledningen med 3-2 efter mål av Patrik Carlsson. HV kvitterade dock och tre mål föll inom loppet av endast två och en halv minut i mitten av den tredje perioden när matchen gick från 2-1 till 3-3.

Det blev även resultatet efter 60 spelade minuter och matchen tvingades till en förlängning som blev mållös.

I straffläggningen var det Lias Andersson, tidigare Frölundaspelaren och son till Frölundalegendaren Niklas Andersson, som sänkte sin förra klubb genom att sätta den avgörande straffen.

– Superskönt. Starkt av oss att kunna komma ner till Göteborg här och vinna en lördag, säger Lias till C More efter matchen.



Frölunda ligger nu illa till i kampen om en topp sex-placering. De har fyra poäng upp till Djurgården men en match mer spelad än stockholmarna. HV71 har däremot i princip säkrat en direktplats till kvartsfinalspel då de har sex poäng ner till Frölunda med två omgångar kvar.

Frölunda – HV71 3–4 SO (0-0,1-1,2-2,0-0,0-1)

Frölunda: Jacob Peterson, Max Friberg, Patrik Carlsson,

HV71: Christoffer Persson, Johannes Kinnvall, Alexander Bergström, Lias Andersson (avgörande straff)