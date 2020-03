DOKUMENT: Himmel och helvete – Leksands kval genom åren

Leksand är kvalklara ånyo. På så vis måste man beundra alla fans till klubben som troget står på läktarna i kvaltiderna. En tid som blandas med hopp och förtvivlan samtidigt som många av dessa supportrar inte sover speciellt bra under ett par veckor.



Redan 1948 kvalade Leksand till högsta serien. Då hette motståndet Huge, Forshaga och Karlberg. Avgörandet skedde på Kristinebergs IP inför 670 åskådare mot Karlberg. Leksand vann med 4-0. Stig Påvels:

– Ingemar Söderberg, ”Strömmingen”, måste jag ändå få nämna. Han var kanske den största anledningen till att vi gick upp det året. Han var fenomenal.

– Vi åkte tåg hem från Stockholms central den eftermiddagen. Jag tror att matchen spelades ganska tidigt. När vi kom fram till station i Leksand så mötte väldigt mycket folk upp oss. Tydligen hade föreningen ordnat en radioutsändning på Siljansvallen under matchen med Lennart Bolander via en radiolänk.



Klubben spelade sitt första elitseriekval säsongen 1990/91. Två säsonger tidigare hade Christer Abris tagit laget till final mot Djurgården i Globen, men trots ett lag innehållande spelare som Tomas Jonsson, Ricard Persson, Jens Nielsen, Niklas Eriksson, Markus Åkerblom, Tomas Forslund med flera blev det allsvenskan efter ju och sedan kval. Leksand tog sig till en allsvenska final där man vann över Västra Frölunda med 3-1 i matcher.



Säsongen därpå, nya tränare i form av Staffan Tholson och legendaren Roger ”Sotarn” Lindqvist och nytt kval. Tränarduon var utbytt den här gången också. Säsongen innan var det Bengt ”Fisken” Ohlson och Dan Labraaten som tog över i båset. Nu var det istället Dan Söderström och Olle Öst som ställde sig på gamla Isstadions träbänkar i båset. Leksand förlorade den allsvenska finalen mot Rögle, som tränades av Christer Abris, men vann sedan kvalserien före Team Boro.



Dan Söderström och Christer Abris.

Tomas Jonsson:

– Första året i allsvenskan och kvalserien var jobbigast. Vi vann den allsvenska finalen, som det då hette, mot Frölunda med 3-1 i matcher och höll oss kvar i elitserien. Jag hade satt en enorm press på mig själv. När vi väl hamnade i kvalserien tappade jag all glädje och kände i stället bara oro för att vi skulle åka ur. När slutsignalen ljöd efter den fjärde matchen och det stod klart att vi var klara för elitserien släppte all press och en enorm glädje och lättnad infann sig. Känslan var fantastisk när vi åkte omkring där på isen i ”gamla ladan” och blev hyllade av alla fansen.

– Andra året i kvalserien var jag egentligen aldrig orolig utan vi hade ett så pass bra lag att vi visste hela tiden att det skulle ordna sig.



Leksand hade sedan en rad av fina säsonger där bland andra Wayne Fleming och Torgny Bendelin ledde laget. Inför säsongen 2000/01 skulle Leksand hårdsatsa. In på tränarposten kom hockeyproffesorn Tommy Sandlin tillsammans med Björn Åkerblom. Under säsongen byttes duon ut mot Christer Abris och Dan Söderström. Dock slutade säsongen i ett kvalfiasko och laget fick lämna högsta serien för första gången sedan 1951.



Säsongen därpå klev Jarmo Tolvanen in i båset och tog laget tillbaka till elitserien efter det att Leksand och Timrå krossade allt motstånd i kvalserien.



Mikael Karlberg:

– Det var väldigt tufft i maj efter att det stod klart att vi skulle få spela i allsvenskan i stället för elitserien. Sedan började det ramla in lite nya spelare. Greg Brown kom ju det året och även Stefan ”Loppan” Hellkvist blev klar strax innan seriestart. Men framförallt kom målvakten Sean Gauthier och han var ju grymt bra då det gällde som mest.

– Jarmo Tolvanen var ny tränare och han var jäkligt bra. Han brydde sig inte vad folk utifrån tyckte utan han körde på utefter hur han ville ha det. Vi var ett riktigt bra lag med både effektiva målskyttar och hårt jobbande spelare. Faktiskt tycker jag att vi hade ett bättre lag då än i elitserien året innan.

Hur minns du Leksands båda bragdmatcher mot AIK i Kvalserien det året?

– Det var grymt tryck i Globen. AIK var det bättre laget den första matchen, men vi gjorde två mål i powerplay samtidigt som Sean stod på huvudet och tog allt i den matchen. ”Jensa” Nielsen gjorde först ett konstmål från kanten i spel fem mot tre. Sedan gjorde jag själv 2-0 framspelad av ”Jensa”. Hela den säsongen hade vi ett grymt bra powerplay vilket är viktigt om man ska vinna en kvalserie. -

Andra matchen, då det blev klart med elitseriespel, minns jag också väldigt väl. Tommy Sandlin och Björn Åkerblom var tränare i AIK då. Innan matchen höll dom kvar sina spelare i omklädningsrummet i tio minuter innan värmningen för att göra oss brydda. Vi åkte runt där själva och värmde upp och tyckte att deras agerande bara var löjligt. Dessutom gjorde det oss ännu mer taggade. I själva matchen var det sedan aldrig något snack om saken. Vi skulle bara vinna och det gjorde vi till slut med 6-0.



Går det att klä ord på känslan när ni märkte att det var klart och publiken började sjunga att vi är tillbaka?

– (Karlberg tystnar lite) Nej, det går inte. Det blir som ett rus… man ser alla fansen, hela hallen sjunger och gungar… Det var en så mäktig och stor upplevelse.



Säsongen 2003/04 var det dags igen. Leksand ställde ett alldeles för tunt lag på isen. Då räckte det inte med skicklige Jarmo Tolvanen tillsammans med Ulf Skoglund som tränare. Ånyo tränarbyte. In kom Per-Arne ”Pirro” Alexandersson. Dessutom var både Randy Edmonnds och Per-Erik Eklund med in som assisterande tränare. Väl i kvalet blev både Malmö och Mora för starka.



2004/05

Kval igen, men nu i positiv riktning. ”Pirro” Alexandersson och Per-Erik Eklund kunde tack vare spelarkonflikten i NHL ställa ett stjärnlag på isen. Spelare som Johan Hedberg, Francis Bouillon och Michael Ryder dominerade i Superallsvenskan. Leksand vann kvalserien före Brynäs.



Johan Hedberg:

– Jag var skadad under slutet av säsongen i Vancouver och hade opererat axeln på sommaren. Jag spelade ingenting före jul utan kom in när Superallsvenskan började. Det var jag och Johan Backlund som var målvakter, men framförallt hade vi ett för bra lag för allsvenskan. Vi var helt överlägsna. Sedan hade vi killar som var tungan på vågen, där framförallt Michael Ryder var otroligt bra. Även Francis Bouillon var också en otroligt bra värvning. På slutet kom det in killar som Tomas Kucharik och Rudolf Huna, som också gjorde viktiga mål.

– Personligen tyckte jag att säsongen var kul, men samtidigt var det en stor press att komma hem. Vi hade ett mål och det var att vi skulle gå upp. Nya arenan höll på att byggas och man skulle riva den gamla ishallen. På det viset stod det rätt mycket på spel.

– När vi ledde hemma mot Nyköping med 7-1 och publiken hoppade och sjung att vi är tillbaka är nog den bästa känsla som jag har haft i mitt liv.



Var det en speciell gruppdynamik i det här laget?

– Nej, egentligen inte. Det var en stor spelaromsättning. I stort sett halva laget från början av säsongen försvann. Spelarna som kom in var bra pusselbitar och som tillförde laget något. Där hade ”Masken” (Anders Carlsson, sportchef) lyckats otroligt bra.

– Framför allt minns jag hur viktig Ryder var och vilka viktiga mål han gjorde. Hade vi kört fast i någon match gjorde han ofta en soloprestation och ett fantastiskt mål. Det här drog hela gruppen framåt.



2005/06

Kval igen, men nu i negativ riktning. Under säsongen hade laget tre tränarteam. Först ”Pirro” Alexandersson, Per-Erik Eklund och Christer Olsson. Redan i mitten av oktober tog Eklund över som headcoach. Christer Olsson blev kvar och Anders ”Masken” Carlsson klev in. I januari tog Curre Lundmark över. Vid sin sida hade han Eklund och Olsson. Leksand slutade näst sist i kvalet och fick lämna elitserien.



2006/07

Kval igen… Börjar den frasen kännas igen nu? Jukka Rautakorpi kom in som coach tillsammans med Christer Olsson. Trots bra prestationer i Hockeyallsvenskan misslyckades laget i kvalet. Skellefteå och Södertälje till elitserien.



2007/08

Tomas Kempe och Tomas Jonsson tog Leksand till kval upp mot elitserien, men trots stjärnvärvningen Ed Belfour inledningsvis i kvalet blev det inget avancemang. Brynäs och Rögle till elitserien.

2008/09

Kval igen… Samma tränarduo, samma resultat. Leksand var överlägsna i Hockeyallsvenskan, men föll i kvalet. Ett Leksand som innehöll spelare så som bland andra Oliver Ekman-Larsson, Eddie Läck, Pelle Prestberg, Mikael Karlberg och Pierre-Edourad Bellemare.

2009/10

Leif Strömberg klev in som coach, men resultatet detsamma, miss i kvalet. Södertälje och AIK till elitserien.



2010/11

Säsongen där utematchen Slaget om Siljan var den stora händelsen. Ett slag som Mora vann med 4-1 inför drygt 17 000 åskådare. Niklas Eriksson och Christer Olsson coachade laget, men föll i kvalet. Tommy Salo klev in som sportchef.



2011/12

Kval igen… Under säsongen fick Olsson och Eriksson lämna Leksand. Salo plockade istället upp före detta målvakten i Mariestad, Andreas Appelgren, som head coach. Miss ånyo i kvalet. Timrå och Rögle till elitserien.



Under Tommy Salos tid i klubben hade han handplockat ihop ett starkt lag. Oscar Alsenfelt, Patrik Hesley, Mattias Timander, Michael Raffl, Tobias Forsberg, Pär Edblom, Pelle Prestberg, Johan Ryno, Jacob Blomqvist, Kevin Kapstad med flera blandades med ungdomar så som Filip Forsberg och Jacob de la Rose och bröderna Alen och Almen Bibic. Kvalet avgjordes mer eller mindre redan i sjätte omgången då Timrå utklassades med 8-3 på bortaplan. Spiken i kistan satte sedan Leksand hemma mot Rögle. Vinst med 3-1.



Pelle Prestberg:

– De stora anledningen till att vi gick upp var att vi hade ett bra lag. Tommy Salo hade byggt upp laget på ett väldigt bra sätt där vi hade en mycket bra blandning av karaktärer samtidigt som vi hade i stort sett samma lag som säsongen innan. Bland annat hade vi Mattias Timander, en fantastisk ledare och personlighet som var viktig för laget.

– Sedan hade vi en målvakt (Oscar Alsenfelt) som stod på huvudet och räddade i kvalserien. Flytet vi kanske hade haft emot oss förut hade vi med oss nu. Stolpe in istället för stolpe ut. Marginalerna på vår sida. Det var en jobbig säsong för alla i föreningen med rekonstruktion och så vidare, men detta tror jag sammansvetsade oss ännu mer.



Efter åren du slitit med Leksand, kan du klä ord på känslan när du står i Tegera Arena efter matchen mot Rögle i kvalserien och ni är klara för spel i SHL?

– Det var en fantastisk glädje att få vara med på isen först och främst. Jag hade tillbringat många matcher på läktaren och det hade inte varit samma sak att sitta där som att vara med på isen just när det här händer.

– Ser jag tillbaka till 2008 när jag kom upp till Leksand så har hela föreningen hela tiden haft som mål att komma upp till SHL. Att då få vara med på isen efter två skadefyllda säsonger var fantastiskt. Att se alla glädjetårar runt omkring sig på isen var fantastiskt. En härlig känsla.



Mattias Timander, när hela hallen sjunger ”Vi är tillbaka” hur hanterar man det som spelare ute på isen?

– Jag kämpade på att fokusera på nästa byte, nästa byte, nästa byte… Det var på samma sätt som man när jag vann SM-guldet, jag fattade inte riktigt att man fått vara med om att spela upp Leksand till elitserien. Trots allt hade Leksand kämpat på många år utan att lyckas ta sig upp.

– Jag brukar säga att ta upp Leksand till elitserien värderar jag lika högt som SM-guldet med Modo.



Efter en säsong i elitserien var det dags igen. Negativt kval under en säsong med tränarbyten och sportchefsbyten. Kjell Kruse hade kommit in som klubbdirektör och rört om rejält i grytan, vilket resulterade i att sportchefen Tommy Salo lämnade sitt uppdrag. Leksand ställdes mot Malmö i ett direktkval till SHL. I sjunde avgörande matchen vann Malmö med 4-2 i Tegera Arena.

2015/16

Kval igen… En märklig säsong där Leksandsfans inledningsvis började frukta att klubben skulle hamna i negativt kval mot ettan. I december fick tränarduon Sjur Robert Nilsen och Johan Rosén lämna över till Per-Erik ”Perra” Johnsson, Gereon Dahlgren och Magnus ”Sigge” Svensson. Via slutspelsserien och playoff tog sig Leksand till Direktkval mot Modo. I slutet av avgörande matchen i Fjällräven Center ledde Modo med 3-3, men Leksand vände och vann efter förlängning med 4-3. Matchvinnare var kanadensaren Broc Montpetit. På läktaren tittade sportcheferna Mikael Karlberg och Fredrik Jax frågande på varandra och sa ”vad gör vi nu?”

– Jag bara gick för hörnet, jag såg inte ens att den gick in. Deras kille tacklade mig, så jag såg inget, sa en synnerligen rörd Montpetit efter matchen och fortsatte:

– Vi blev utspelade i de två första matcherna, men vi gav aldrig upp.



Eller som tränaren Perra Johnsson uttryckte det när han hade svårt att hitta andra ord:

– Det är en djävulsk vilja alltså! skrek han som första ord.



Redan säsongen därpå fick Leksand lämna SHL igen. Laget kom sist i serien och när det vankades direktkval mot Mora var Leksand inte tillräckligt starka. Mora kunde avancera upp till SHL och fira det inför en fullsatt Smidjegrav.



2017/18

Kval igen… En salig röra av tränare. Markus Åkerblom och Örjan Lindmark fick lämna redan i oktober. Jens Nielsen och Elias Granath tog över under några dagar innan Ludvika-sonen Leif Carlsson klev in i båset. Det blev ånyo direktkval mot Mora och ånyo kunde Mora fira inför ett fullsatt Smidjegrav.



2018/19

Säsongen 2018/19 blev precis som 2015/16 en märklig säsong. Leksand slutade bara fyra i Hockeyallsvenskan. Leif Carlsson fick lämna över tränarjackan till Roger Melin i december. Dessutom kom Christer Olsson in i februari. Jens Nielsen var med i båset under hela säsongen. I november tillträdde dessutom Thomas Johansson som sportchef med en långsiktig vision.

Via slutspelsserien och ett playoff mot ett till synes slitet AIK tog sig Leksand till direktkval igen. För motståndet stod – givetvis – Mora. Men den här gången var det Leksand som fick fira i Smidjegrav. Stor matchvinnare i den avgörande matchen blev August Berg med sitt enda mål för säsongen.

– Jag tänkte inte så mycket utan försökte bara hitta ytan så Ollas kunde passa mig. Jag fick ett riktigt bra pass av Ollas och sedan gick pucken in, sade August Berg med ett stort leende då hockeysverige.se träffade honom strax innan laget ska hyllas på scenen framför Tegera Arena



August Berg sköt upp Leksand till SHL.

Hade du ögonkontakt med Jesper Ollas när du smög upp på kanten?

– Jag kommer inte ihåg så mycket av målet och passen, men jag har sett det i efterhand lite. Allt går så snabbt där ute så man inte hinner tänka speciellt mycket.



När man ser bilderna från målet verkar du först inte fatta vad du ställt till med.

– (Skratt) Jag skjuter. Sedan åker jag bakom mål. Det blev som ett tomrum och jag fattade inte… Hjärnan gick inte ihop med alla signaler som skickades. Sedan ser jag (Jon) Knuts komma emot mig och sliter av sig grejerna.

– Det var först då jag fattade ”Shit, vi gick upp i SHL nu”. Det var riktigt overkligt. Men vad Jon sa vet jag inte. Det var bara glädje rakt igenom.



Nu väntar alltså ett nytt kval igen och visst vore det kul om Mora skulle lyckas trassla sig hela vägen till ett direktkval?



Foton: Bildbyrån, Arkiv, Ronnie Rönnkvist